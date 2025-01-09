刑事局公佈詐騙趨勢 邀股市名人賴憲政、資深藝人譚艾珍談反詐

刑事局今召開記者會從「165打詐儀錶板」數據，分析現階段的詐騙集團趨勢，並邀請股市名人賴憲政（憲哥）、資深藝人譚艾珍暢談反詐經驗。（記者邱俊福翻攝）

2025/01/09 14:31

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局今天召開記者會從「165打詐儀錶板」數據，分析現階段的詐騙集團趨勢，當中受理案件數與財損仍以「投資詐騙」居首，並邀請常被詐團冒名的股市名人賴憲政（憲哥）、資深藝人譚艾珍暢談反詐經驗；深受其害的譚艾珍強調，詐團就像病毒一樣，不斷變異與進化，被害人應勇於出面檢舉、分享，才是最有力的宣導。

刑事局表示，打詐儀錶板近期完成關鍵字搜尋、跑馬燈、友站連結等更新功能，未來將依詐騙趨勢，持續滾動式調整，例如現正規劃下載專區，提供民眾免費下載使用早安圖、四格漫畫、破解公式、桌布等，來提升民眾防詐免疫力。

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經分析，「投資詐騙」上月有新的手法，詐團以廣告保證獲利，引誘民眾投資香港股票，利用香港股票無漲跌限制特性，哄抬股價，讓民眾確信獲利，卻達一定成交量後，迅速拋售股票，讓投資者血本無歸，

而統計去年8月到12月受理案件趨勢，由8月2萬1244件、9月1萬8015件、10月1萬8150、11月1萬8204件，到12月1萬7766件。財損數則從8月138億餘元、9月119億餘元、10月120億餘元、11月126億餘元，到12月124億餘元，大致呈現緩降趨勢。

前五名的詐騙手法依序為假投資詐騙（23.9%）、網路購物詐騙（12.94%）、假買家騙賣家詐騙（11.33%）、假交友（投資詐財）詐騙（7.15%）及假中獎通知詐騙（5.89%）。

打詐部分，查找潛在被害人4萬3627件、攔阻2.4億元；通報1萬973組預警帳戶、攔阻1億元；通報境內異常帳戶2730筆、攔阻1.8億元；鷹眼專案主動偵測管制4萬8154戶、攔阻8.2億元；金融機構與超商攔阻1萬8706件，攔阻金額達119.27億元。

另執行涉詐門號停斷話5618通、涉詐網域封阻4萬3401組、攔阻770萬8395門境外來電、通報停權8013組涉詐LINE帳號、移除13萬5039則在網路廣告平台刊登的涉詐廣告；全國警察機關於去年查獲集團性詐欺案件2634件2萬3414人。

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