日籍老婦來台旅遊走失 員警「CALL OUT」助返家

80歲的日籍老婦日前與家人來台旅遊，因患有失智症，昨日在捷運大安站附近走失。（記者鄭景議翻攝）

2025/01/09 14:34

〔記者鄭景議／台北報導〕80歲的日籍老婦日前與家人來台旅遊，因患有失智症，昨日在捷運大安站附近走失，所幸有熱心站員發現後通報警方，大安分局瑞安派出所員警到場後，因為不會日語，不知該如何協助老婦，所幸突然想到有朋友精通日語，立即撥打電話開啟擴音進行隔空交談，才成功連繫上老婦家人，助她返家。

警方表示，當時接獲大安捷運站站務人員來電通報，稱有一名日籍老奶奶疑似失智且與家人走失，亟需警方協助，員警趕赴現場了解後，見該名日籍老婦人與熱心的站務人員於站務櫃檯旁，由於該名老婦人不諳英語，故現場由站務人員先持手機以Google翻譯向老婦人詢問相關事項並與員警溝通。

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但因為翻譯太過不便，還是陷入溝通瓶頸，此時員警突想到自己熟識一名精通日語的朋友，故立即撥打電話開啟擴音與進行隔空交談，後經溝通順暢後，老婦人始放下心中之緊張感與不安防備感，再由警方先行將其帶返派出所休息並持續連繫家人。

帶回派出所後，所長王崇倫提供熱湯熱茶讓老婦暖身，同時員警再度請精通日語的朋友以電話擴音隔空對談，警方才輾轉得知老婦人的家人與其在台北旅遊時居住的飯店等重要資訊。

警方最後順利讓老婦人與其兒子在派出所內平安重逢，警方也呼籲，民眾若於街上發現有疑似走失之民眾，可通報警察協處以避免發生相關憾事；另應多關心身邊之家人朋友，如有失智現象，可在其手上配戴防走失手鍊註記其基本資料，能助其快速返家。

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