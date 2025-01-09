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    撞擊畫面曝！ 台中大坑情人橋驚悚車禍 姊弟天人永隔

    周車與陳車在路口碰撞瞬間。（民眾提供）

    周車與陳車在路口碰撞瞬間。（民眾提供）

    2025/01/09 14:38

    〔記者許國楨／台中報導〕驚悚一瞬間！台中市北屯區今早發生重大車禍，周姓姊弟駕車行經大坑情人橋時，遭另輛闖紅燈轎車攔腰撞擊，周車失控撞破護欄墜落約6公尺深邊坡橋下，車輛翻覆四輪朝天，造成周女不幸死亡，周男受傷住院，而撞擊畫面稍早也曝光。

    根據相關路口監視器畫面顯示，事故發生在北屯區景賢路與祥順路口，周姓男子（52歲）當時開車載胞姐（55歲）沿景賢路往東方向行駛，已經過路口一半快接近情人橋，而駕駛豐田轎車的48歲陳姓男子，則是沿祥順路往北行駛，行向號誌明顯已是路燈，但陳男未依規定停等，仍繼續行駛。

    下一秒悲劇發生，只見陳車車頭攔腰碰撞綠燈直行的周車，這一撞造成周車失控撞破情人橋護欄後，掉落約6公尺深的邊坡橋下，車輛四輪朝天嚴重扭曲變形，周姓姊弟因此受困車內，防局獲報立即派遣多個單位到場，以吊臂協助2人脫困。

    周男被救出時意識清楚、頭部受創，但周女被救出時，頭部有撕裂傷，已無生命跡象，緊急送醫搶救後仍不幸宣告傷重不治，而停在路口的陳車則是車頭嚴重毀損，陳男無明顯外傷，僅頭昏無力，全案報請檢察官相驗後，將依過失致死罪偵辦。

    第五分局表示，陳男經酒測無飲酒反應，初判是違反號誌釀禍，至於確實肇因將進一步鑑定釐清，警方同時呼籲駕駛人行經路口應提高注意力，遵守交通號誌及路權，保持安全車速，避免意外事故的發生。

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