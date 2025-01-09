誣告案二審開庭》高虹安：無誣告犯行 翁達瑞：博論文法僅國中程度

已停職的新竹市長高虹安涉誣告旅美教授陳時奮案，高等法院9日首次開庭審理，高虹安在支持者迎接下步入法院。 （記者羅沛德攝）

2025/01/09 14:18

〔記者楊國文／台北報導〕遭停職的新竹市長高虹安前年控告旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）加重誹謗，檢方不起訴確定，翁達瑞認為高虹安曾返回美國辛辛那提大學修改增補論文，卻告他誹謗，有誣告犯意，自訴反控高涉誣告罪，台北地院判刑10月；陳、高上訴後，高等法院今首度開庭，高指出是針對陳當時對她博士論文有誇大渲染不實的部份提告誹謗，她並無誣告犯行或犯意，陳則稱，一審已判決認定高的博論確有大幅抄襲，「高的博論文法只有國中程度」，批評高在模糊焦點，且一審判決過輕，下次庭訊定4月9日下午。

高院今上午9時30分召開準備庭，陳時奮及律師方面主張，僅針對一審量刑過輕提起上訴，理由有三：一是高是知名政治人物，以司法為手段攻擊他人，犯罪手段惡性重大，一審僅判10月，比一般人判得還輕，另外，一審還認定高素行良好，未考量她涉詐領助理費被判刑7年4月的犯行，二是高犯後態度不佳，三是高並無可以減輕罪責的事由。

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高虹安答辯稱，並無誣告陳的犯行或犯意，未虛構任何事實，一審判她十月徒刑「對我很不公平」。

高表示，她當時是針對陳時奮對她誇大渲染不實的部份提告，美國校方、她的指導教授李傑都說她的博論沒有不當的問題，並稱博論是她自已的研究所得，「是我日以繼夜修改幾個版本得來」，是心血結晶，並非抄襲而來。庭末，高指出，希望李傑教授出庭作證。

高的律師亦稱，高的博論並無所謂3分之2抄襲資策會期刋，或頁數大幅灌水等情形，高也未李傑教授除名，高當時是為了捍衛名譽才提告陳。

高院受命法官陳思帆庭末諭知審理爭點，要求高虹安和陳時奮、雙方律師，應就本案自訴範圍為何？一審審理判決及判決有無不當擴張？博論有無「不當引註」或「抄襲」、界線為何，及違反學術論理情形？高及律師所稱「限縮告訴範圍」的效果等事項，3月17日前以書面提交高院合議庭。庭訊共2小時40分。

陳時奮以筆名「翁達瑞」，2022年4月及8、9月間，在臉書粉專貼文指出，高虹安的美國辛辛那提大學博士論文，引用大量資策會的2篇期刊論文卻未引註，被辛大指導教授除名、未列入其學術履歷，高虹安認為所述不實，控告陳時奮涉加重誹謗罪。

北檢將陳時奮處分不起訴確定後，陳向北院提出自訴，反控高虹安涉嫌誣告。

高虹安答辯指出，她提告誹謗的時候，她的碩士論文尚未被下架，且下架前辛大校方遭受網路匿名騷擾1年多，陳的舉證不能證明下架時間比她提告時間還早，也無法確認下架原因，更不能證明她論文有抄襲問題，下架不代表博士學位被撤銷，「很多知名人士的博、碩士論文，在網路上也找不到，難道他們也被撤銷學位嗎？」

陳時奮回稱，他從未指控高虹安的學位造假，而是指她被指導教授於學術履歷上除名，且不只辛大校方將她的論文下架，商業資料庫上的高虹安博論也被下架。

陳說，高虹安2022年8月曾2度返回辛大修改論文內容，並增補對資策會的謝詞，論文已經變更過了，但同年9月高虹安告他誹謗時，卻未將此事告知檢方，足以證明高虹安是明知實情還惡意告人，有誣告的犯意。

北院去年8月21日判決，以高虹安涉誣告罪，判刑10月，須入獄。高不服，對北院判決結果表示遺憾，上訴高等法院。

已停職的新竹市長高虹安涉誣告旅美教授陳時奮案，高等法院9日首次開庭審理，陳時奮於開庭前步入法院。 （記者羅沛德攝）

遭停職的新竹市長高虹安涉誣告旅美教授陳時奮，一審判判刑10月，高院今首度開庭，高出庭做無罪答辯，堅稱無誣告犯行或犯意。（記者楊國文攝）

旅美教授陳時控告遭停職的新竹市長高虹安涉誣告罪，台北地院判高10月，高院今開庭傳訊陳、高出庭，陳主張一審判決過輕。（記者楊國文攝）

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