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    首頁　>　社會

    跨海購入丹麥失竊威士忌轉賣540萬 2酒商罪證不足獲判無罪

    檢方查扣麥卡倫Fine and Rare系列高價洋酒。（資料照，桃園地檢署提供）

    檢方查扣麥卡倫Fine and Rare系列高價洋酒。（資料照，桃園地檢署提供）

    2025/01/09 15:53

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕丹麥公民Marc Jorgensen（約根森）竊取200瓶麥卡倫Fine and Rare系列高價洋酒後，將其中7瓶賣給與人合夥經營烈酒公司的林姓、張姓酒商，他們再以540萬元賣掉其中4瓶，桃園地檢署2023年9月間，依贓物罪嫌起訴他們，桃園地方法院今（9日）因罪證不足，宣判2名酒商無罪。

    桃檢起訴書指出，2019年間，林姓、張姓酒商看到約根森在網路臉書賣酒的訊息後，發現對方開出的價格，甚至不到市價的一半，就主動聯繫對方，並與對方談定以9萬3500歐元（依當時匯率約合新台幣327萬元）購買7瓶威士忌；隔年1月間，2名酒商飛往荷蘭完成交易，將7瓶威士忌順利帶回台灣。

    後因丹麥酒商發現威士忌遭竊報警，丹麥政府請求國際司法協助後，台灣警方2022年6月間帶回林姓、張姓酒商調查，並扣得尚未賣出的3瓶威士忌，另4瓶則已以540萬元賣出，檢方指出，2名酒商坦承買賣威士忌，他們以低於市價購得威士忌，顯有暴利嫌疑，加上警方提供現場證物照片，另有丹麥政府函文、訊問報告、警察蒐證照片等佐證，依贓物案件起訴2名酒商。

    桃院今宣判林姓、張姓酒商無罪，法官認為，2名酒商買賣威士忌時，並非直接故意或間接故意收購遭竊的贓物，檢方雖指出2名酒商主觀上應對於他們收購的威士忌有所認識，進而收購，但未能提出客觀證據，不得以贓物罪究責。

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