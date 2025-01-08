遭通緝還高調PO文 林秉文臉書粉專突關版！

遭通緝的林秉文8日高調在臉書粉專發文。（資料照）

2025/01/08 17:49

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百億賭王林秉文棄保潛逃高調發文喊冤 網酸：私事凌駕司法

陳姿文／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕百億賭王、通訊軟體「PGTalk」負責人林秉文因案潛逃出境遭通緝，沒想到今天（8日）高調在臉書發文坦承逃亡，還稱自己不怕面對司法，引發外界熱議。不過稍早林秉文突然將臉書關版，截至本文發稿前仍無法查看主頁內容。

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林秉文涉入88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，2022年遭檢方依幫助詐欺等罪起訴，並以300萬元交保，但未限制出境。去年法院開庭審理此案，法官4度傳喚林秉文均未到庭，後續得知他已逃亡出境，新北地院去年12月沒收其300萬保釋金並發布通緝。

沒想到今天林秉文突然發文，宣稱自己的逃亡並不是因為司法問題，而是因為個人因素，自己有太多事情需要時間去處理，「我不怕面對司法，而是因為你們的無端指責和無限放大，導致公司及支持我的人遭受重創。這對我的公司、對投資我的朋友和支持者，帶來了極大的影響。我背負了沉重的壓力，無法清晰地對公司員工或投資人交代，甚至對事業和朋友都無法解釋清楚。」

林秉文還說，藍白總是說他只認識綠營人士，但他交友從不分顏色，「民眾黨、國民黨就沒有人曾經跟我吃過飯嗎？相信大家心裡很清楚，不要故意攻擊我只跟綠營接觸」。他最後表示，「我對自己的行為負責，但你們的無端批評，不僅傷害了我，也摧毀了許多無辜的人。希望你們能停止亂噴口水，尊重司法、尊重事實，因為謊言和抹黑終究無法長久。再次強調我不避諱面對司法，個人情緒壓力及病情緩解，跟私人問題想清楚如何解決？本人立馬回台灣面對所有指控。」

林秉文的貼文曝光後掀起外界熱烈討論，不少網友灌爆其社群，稍早點進林秉文粉專「林秉文海海林生」，跳出「目前無法查看此內容」的通知，顯示粉專已關版。

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