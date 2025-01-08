大毒梟黃正成泰國服刑期滿 押解回台

毒品通緝犯黃正成（中）由調查局自泰國押解回台。（記者姚介修攝）

2025/01/08 17:38

〔記者姚介修/桃園機場報導〕大毒梟黃正成潛逃泰國被捕判刑30年3月，到多次大赦獲減刑，關了15年10個月，去年11月服完刑，調查局今天解回台，航業調查處人員在桃園機場宣讀權益後逮捕上銬，將解送基隆地檢署歸案。

在調查局、移民署與警政署刑事警察局駐泰祕書與泰國警方協調下，調查局人員今天將黃正成押解回台，黃正成搭華航CI834航班下午3點37分返抵桃機，調查局航業調查處人員帶他步出登機門，調查局人員確認基本資料及宣讀權益後逮捕上銬。

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法務部調查局國際事務處亞非事務科科長羅益培說，黃正成2007年受友人請託，將總重4.18公斤的60塊第一級毒品海洛因磚夾藏於家具裝入貨櫃，自泰國運到台灣，被調查局查獲，基隆地方檢察署同年12月對黃正成發布通緝，調查局也將他列為重大外逃罪犯，但黃正成已潛逃泰國。

羅益培說，在調查局與泰國警方合作下，2009年1月黃正成被泰警逮捕，判刑30年3月，關押在泰國清萊中央監獄。黃正成服刑期間遇到多次大赦獲減刑，去年11月15日服刑期滿，共計服刑15年10個月。

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調查局航業調查處人員在桃園機場向毒品通緝犯黃正成宣讀權益後執行逮捕上銬。（記者姚介修攝）

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