台版華爾街之狼！假綠電一條龍坑殺逾3千投資小白 吸金逾5億

男子梁慶飛等9人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2025/01/08 17:07

〔記者邱俊福／台北報導〕男子梁慶飛涉嫌鎖定財務狀況不佳的歐司瑪再生能源等4家科技公司後，以增資發行方式取得公司的未上市股票，再聯手資訊商對外宣傳，分別營造公司從事綠能產業、智慧車隊、AI、電池等願景，透過勾結律師事務所提供信託專戶與地下盤商call客推銷方式，一條龍鼓吹投資，坑殺投資者，宛如台版「華爾街之狼」。刑事局偵四大隊第三隊經溯源去年11月間陸續逮捕梁等9人到案，初估有3700多人受害、財損逾5億元。

警方調查，36歲梁男，自2022年開始，先後鎖定本身財務不佳的「歐司瑪」再生能源、「寶利通」、「艾創」、「鏵德」等4家科技股份有限公司後，要求旗下助手李順榮，跟這些公司聯繫，以增資發行方式取得公司的未上市股票，以及培訓接聽投資者來電的股務服務人員。

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隨後，梁男聯手「兆壹」資訊商架設精美官網，並積極透過新聞、廣告手法曝光，營造這些公司美好願景，透過地下盤商，由第一線人員隨機Ｃall客推銷，建立有投資意願的名冊後，寄給公司願景資料，再由第二線人員，宣稱即將興櫃、上市等利多假消息，強力遊說，以利用未上市公司資訊不透明來誘騙經驗不足的投資者。

而為進一步取信被害人，該集團還利用「恆凱」外國法律師事務所開立的受託信託財產專戶，提供給地下盤商兜售、收取不特定民眾的交易股款，以營造安全投資環境假象，或者另由人頭帳戶、面交車手收取被害人股款。

警方是前年底破獲「歐司瑪」公司涉嫌以從事綠能產業前景看好等詐騙話術，透過地下盤商向投資人招攬購買未上市股票，不法獲利近2億元，被害民眾超過200多人，案經檢察官去年2月起訴後，持續抽絲剝繭，進一步溯源追查鎖定以梁男為首的幕後犯罪集團。

去年11月間，警方陸續逮捕梁等9人到案，其中梁男、助手李男，以及吳姓資訊商負責人與恆凱外國法律師事務所負責人李克毅，負責提供人頭帳戶洗錢的范男等5人遭聲押獲准。

警方查扣電腦主機、筆記型電腦、手機、平板、公司大小章、統一發票專用章及股東私章、本票、股票（權）買賣契約書等相關文件及金融帳戶存摺、提款卡、金條3塊、現金268萬餘元等贓證物。（記者邱俊福攝）

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