為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜蘭市清潔隊長捲入清潔車借牌投標案 涉貪污圖利遭羈押

    宜蘭市公所清潔隊長周舜虞捲入清潔車借牌投標案，涉貪污圖利遭法院羈押。（資料照）

    宜蘭市公所清潔隊長周舜虞捲入清潔車借牌投標案，涉貪污圖利遭法院羈押。（資料照）

    2025/01/08 17:15

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕無黨籍宜蘭市民代表會主席林智勇，去年12月被檢方查出借牌投標獲取不法利益，連同時任宜蘭市公所主秘現為衛福部組長楊秀川及借牌業者等5人，遭依觸犯貪污治罪條例圖利等罪，聲請羈押禁見獲准，檢方持續追查，發現清潔隊長周舜虞也涉入並依圖利罪聲押，宜蘭地院3日裁定准押。

    宜蘭市公所回應，已請分隊長代理職務，不影響清潔隊收運業務，後續尊重司法調查。

    檢方調查，林智勇涉嫌於2021年、2022年以實際掌控的公司一鳴企業社，投標宜蘭河濱公園採購案，2023年改向王姓業者借牌投標均得標，楊秀川主持招標會議，涉嫌圖利卻不揭露。

    此外，林也涉嫌於2019年到2024年向劉姓業者借牌，投標宜蘭市公所租用清潔車採購案，與一鳴企業社掛名負責人陳男、劉姓借牌業者，均違反政府採購法借牌投標罪。2案除5人遭押，另有1名趙姓市公所人員涉犯貪污罪，訊後請回，劉姓借牌業者20萬元交保。

    檢察官林禹宏持續追查，發現清潔隊長周舜虞也捲入租用清潔車採購案，主持招標會議，明知違反規定卻涉嫌圖利未揭露，上月27日搜索辦公室及住家，並依貪污圖利向法院聲請羈押，宜蘭地院裁定30萬元交保，地檢不服抗告成功，今年1月3日重開羈押庭獲准押。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播