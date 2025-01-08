宜蘭市清潔隊長捲入清潔車借牌投標案 涉貪污圖利遭羈押

宜蘭市公所清潔隊長周舜虞捲入清潔車借牌投標案，涉貪污圖利遭法院羈押。（資料照）

2025/01/08 17:15

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕無黨籍宜蘭市民代表會主席林智勇，去年12月被檢方查出借牌投標獲取不法利益，連同時任宜蘭市公所主秘現為衛福部組長楊秀川及借牌業者等5人，遭依觸犯貪污治罪條例圖利等罪，聲請羈押禁見獲准，檢方持續追查，發現清潔隊長周舜虞也涉入並依圖利罪聲押，宜蘭地院3日裁定准押。

宜蘭市公所回應，已請分隊長代理職務，不影響清潔隊收運業務，後續尊重司法調查。

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檢方調查，林智勇涉嫌於2021年、2022年以實際掌控的公司一鳴企業社，投標宜蘭河濱公園採購案，2023年改向王姓業者借牌投標均得標，楊秀川主持招標會議，涉嫌圖利卻不揭露。

此外，林也涉嫌於2019年到2024年向劉姓業者借牌，投標宜蘭市公所租用清潔車採購案，與一鳴企業社掛名負責人陳男、劉姓借牌業者，均違反政府採購法借牌投標罪。2案除5人遭押，另有1名趙姓市公所人員涉犯貪污罪，訊後請回，劉姓借牌業者20萬元交保。

檢察官林禹宏持續追查，發現清潔隊長周舜虞也捲入租用清潔車採購案，主持招標會議，明知違反規定卻涉嫌圖利未揭露，上月27日搜索辦公室及住家，並依貪污圖利向法院聲請羈押，宜蘭地院裁定30萬元交保，地檢不服抗告成功，今年1月3日重開羈押庭獲准押。

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