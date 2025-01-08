樹上綠綠的不見得是釋迦 蛇蛇不冬眠婦人遭青竹絲蛇吻

婦人平舉左手患處，手背已腫起。（記者劉人瑋攝）

2025/01/08 17:24

〔記者劉人瑋／台東報導〕今早太麻里一住婦人在釋迦園工作時，突發現手背一陣劇痛，驚恐之下才見一尾赤尾青竹絲逃離，報案後送醫急救、施打血清，到院時手背已然十分腫大。雖然目前面臨低溫，但專家說，人類感到寒冷，蛇卻不見得這麼想，蛇極少冬眠，只是活動力下降許多，早上氣溫較高還是可能外出曬太陽。

送醫的60歲王姓婦人手背已然腫起，她僅簡單交代是在園內工作被蛇咬傷就匆忙就醫。警消調查，現場至少還有二、三人目擊到赤尾青竹絲，認為可信度極高。院方表示，青竹絲為出血性毒，婦人送醫後施打血清，目前雖無大礙，但仍需住院觀察數日。

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「友蛇咖啡」負責人，同時也曾任國立台灣師範大學生命科學系教授的杜銘章表示，從婦人患處推測，可能是在對釋迦樹農作時，被盤踞在樹上的青竹絲所咬，要不就是剛好「路過」該處青竹絲被婦人驚動才造成攻擊，一般來說，除非碰觸到牠，或進入其領域才遭蛇吻。

杜銘章分析，青竹絲一般都喜靠近水源地以方便捕食青蛙或蜥蜴，因此才推測青竹絲僅是路過，白天牠喜盤踞樹上、高處，到晚上就下地捕食青蛙。

至於一般認為「天氣都那麼冷，人都受不了，蛇應該會冬眠」，杜銘章說，這只是人類自己的感覺，一般的蛇不太冬眠，只是從可能每三天活動一次，到每週或每個月出動一次，今早氣溫還有二十多度，對蛇來說不成問題，綜上所述才推測可能是在樹上的青竹絲，由於一身綠的保護色才會讓婦人難以辨識才誤觸、被咬。

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