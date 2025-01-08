兒子摔斷手竟勒索麥當勞7060萬 前消防夫妻檔重判定讞

新北市前消防隊員的蔡一郎（見圖）、黃櫻惠夫妻檔，8年前任內時，因當時5歲的兒子在麥當勞遊戲區摔斷手臂，醫藥費僅6700元，夫妻卻向麥當勞索討7060萬元天價賠償金。（資料照）

2025/01/08 16:34

〔記者張文川／台北報導〕新北市前消防隊員的蔡一郎、黃櫻惠夫妻檔，8年前任內時，因當時5歲的兒子在麥當勞遊戲區摔斷手臂，醫藥費僅6700元，夫妻卻向麥當勞索討7060萬元天價賠償金，麥當勞不堪勒索而報案，一審依刑法恐嚇取財未遂罪將夫妻各判1年2月徒刑，二審高等法院認為2人要索10532倍賠償金，犯後毫無悔意，改依貪污治罪條例之「藉勢藉端勒索財物未遂罪」重判蔡男6年6月、黃女5年2月，各褫奪公權2年、1年；最高法院今駁回夫婦上訴，全案定讞。

據指出，案發後2人均被停職，不久後2人主動辭職。判決指出，2017年3月，蔡、黃2人當時任職於消防局火災預防科，5歲兒子在麥當勞受傷，遂向麥當勞索討7060萬元賠償金，麥當勞拒絕付款，2人竟藉職權調閱、蒐集麥當勞各地分店的安檢資料，並利用其消防安檢專業，判斷其違失，再向消防局、市長信箱匿名檢舉。

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部分分店受檢後並未發現違規，蔡男還要求隊員重新稽查，並開立限期改善單，再由黃女以承辦人職章送陳。

夫妻經與麥當勞談判溝通、討價還價11次，夫妻自行降價為3780萬元，還要求其中880萬元以餐券折抵，麥當勞最終不堪其擾而報警。檢方依貪污罪之藉勢藉端勒索財物未遂等罪起訴2人。

2人喊冤，辯稱是一般消費受傷糾紛的求償談判，沒有利用孩子傷勢勒索、恐嚇業者之意。一審桃園地院認為安檢並非蔡姓夫妻的業務，2人僅是蒐集安檢資料、利用其專業檢舉違失，也非實際前往安檢之人，犯行與消防職務行為無關，但確實有不法意圖，依恐嚇取財未遂論罪，夫妻各判處1年2月徒刑。

二審高院審理時，夫婦仍否認恐嚇，蔡男還說一直在等對方連繫討論，麥當勞代表律師指稱，這對夫妻扮黑臉白臉，利用職務之便謀取私利，夫妻對話紀錄中有「我扮黑臉，幫妳規劃退休金」、「如果翻臉，讓他們（麥當勞）受重傷」，可見相當惡劣，請求重判。

高院2023年7月二審宣判，認定夫妻利用以職務之便取得的安檢資料勒索店家，並向承辦人施壓，符合貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物的要件，重判蔡男6年6月、黃女5年2月。

最高法院今認同二審判定，駁回夫妻上訴，全案定讞，2人近期須入獄。

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