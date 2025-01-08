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    含淚哀求「饒過我」！「酒國昆凌」被富商告詐欺 和解獲輕判

    有「酒國昆凌」或「小昆凌」之稱的張女，去年開記者會喊冤，但法官認定她詐欺成立，因與原告和解，輕判拘役40日，得易科罰金與上訴。（民眾提供）

    有「酒國昆凌」或「小昆凌」之稱的張女，去年開記者會喊冤，但法官認定她詐欺成立，因與原告和解，輕判拘役40日，得易科罰金與上訴。（民眾提供）

    2025/01/08 16:26

    〔記者張瑞楨／台中報導〕曾從事酒店公關，有「酒國昆凌」或「小昆凌」之稱的張姓女子，多年前被控行騙富商，法院輕判徒刑1年，宣告緩刑2年，但她去年又被古姓商人控告詐欺罪，去年3月她含淚開記者會，指別人只要知道她是「小昆凌」，就認為她說的話都是假的，就連台商聽到這3字就提告，對她不公平，「希望大家可以饒過我」，不過，她雖喊冤，台中地院仍認定她詐欺取財罪屬實，考量她以30萬與古男和解，輕判拘役40日，可易科罰金4萬元與上訴。

    判決書指出，張女曾於台中市知名的海七酒店擔任公關，因外型亮麗且長相與「昆凌」相似，而有「酒國昆凌」或「小昆凌」之稱。2013年王姓台商到酒店喝花酒，認識花名昆凌的張女（當時32歲，原為沈姓，已改為張姓），王男以每月15萬元包養，張女卻以賭博輸錢要王董幫她贏回來，如果不幫忙代償，她要回酒店重操舊業，憐香惜玉的王董遂深陷賭海，不但狂輸2700萬元，還開給張女360萬元支票，法官認為張女觸犯詐欺罪，但金額僅200萬元，其餘為王男贈與，判處張女1年徒刑，但考量她已跟王男和解，宣告緩刑2年，免除牢獄之災。

    不料，事隔多年，張女又被古姓富商控告，去年（2024年）1月16日，張女透過包養網站「Sugarbook」結識古男，向古男謊稱母親住院病危需要醫療費用，導致古男受騙陷於錯誤，匯款23萬元之後，張女又於去年2月5日謊稱，租屋須支付租金及仲介費，古男又匯款15萬餘元，張女將其中5萬元儲值為美容消費，古男之後向張女索求還款未果，察覺有異而報警提告。

    張女去年3月由律師陪同開記者會，她說，與46歲台商保羅（古先生），在類似「我愛紅娘」網站上認識，而非所謂的包養網站，她強調「我是想要結婚，我又沒有想要人家包養！」，她宣稱以結婚為前提，挑選經濟條件良好的對象，兩人交往大約幾個月，有正常的借貸關係約40萬元左右，她強調會償還。

    張女還說，她受到之前官司影響（指詐騙王姓台商），「我沒有自我介紹叫小昆凌，對我來說那是一輩子抹不掉的痕跡，只是我沒有跟他（保羅）交代我是誰，他就覺得我在騙他，甚至告我」，「一講到小昆凌，都覺得是詐騙，覺得講的10句話有11句話是假的」，她也想要好好重新做人，「希望大家可以饒過我」。

    台中地院審理時，張女宣稱與古男是男女朋友，古男很快提告，她還沒找到房子，相關資料也沒有留存，她已與古男和解，本案是單純民事糾紛，請諭知無罪判決。

    法官卻認為，張女的母親作證說，自己胃不好，但並無罹患胃癌病危，也沒有告訴女兒自己病重，另外，張女把古男的錢，其中5萬元挪用至美容消費，是以不實事由欺瞞古男，但考量張女已賠償古男30萬元和解，輕判拘役40日，可易科罰金與上訴。

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