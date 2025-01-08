婦人遭詐遇警勸醒將計就計 車手被釣出壓制先關心「眼鏡有沒有壞」

警方當場逮捕曹姓車手。（擷自「社會事新聞影音」）

2025/01/08 16:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓婦人踏入詐團陷阱，投資20萬元後見獲利翻倍想繼續加碼，兒子勸阻未果帶到警所求助，劉婦驚覺遇詐決定配合警方將計就計，聲稱要投資100萬釣出騙徒，員警7日在北區某咖啡廳埋伏，見前來取款曹姓車手現身取款一擁而上逮人，曹姓車手異常冷靜，脫口而出「眼鏡有沒有壞啊？」警方今天將他依詐欺罪嫌送辦。

經查，劉婦近期在網路上看到一則廣告，聲稱投資飆股享有高額獲利，在詐團精美話術包裝洗腦下投資20萬，見帳面顯示獲利翻倍，欲再加碼投資，兒子發現後認定母親遭詐騙力勸即時止損，封鎖相關網友，惟陷入圈套的劉婦對詐團話術深信不疑，根本聽不進兒子的逆耳忠言。

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兒子見母親執迷不悟只好求助第二分局永興派出所，懇請波麗士出馬相勸，員警檢視劉婦手機及相關對話內容，確認劉婦遭詐，搬出類似假投資詐騙實例為劉婦敲響警鐘，在員警手把手詳細解析下，劉婦這才恍然大悟，接受被騙現實，也喚起正義魂決定協助員警執行「請君入甕」計畫。

劉婦向詐團佯稱欲再投資入金100萬，約定7日至漢口路咖啡廳面交款項，經過縝密規劃及沙盤推演，埋伏警方早已布下天羅地網，數名便衣不動聲色地分散在周圍監控，「目標確認」耳麥中傳來同事的低語聲，就在23歲曹姓車手伸手接過紙鈔袋時，4名便衣迅速現身，當場將他壓制在地。

此時曹男瞬間愣住眼鏡被壓歪，他卻表現得異常冷靜，脫口而出「眼鏡有沒有壞啊？」警方則毫不鬆懈，將他反扣在地，確保無法掙脫，而周圍顧客被突如其來行動驚呆，紛紛屏息觀察，並以手機拍下上傳社群，咖啡廳瞬間成了警匪交鋒的現場，全案警詢後今天依詐欺罪嫌送辦，建請檢方聲押。

第二分局分局長周俊銘呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，民眾投資一定要選擇合法管道，任何聲稱高額獲利、穩賺不賠的投資機會，往往隱藏著陷阱，如若遇到可疑情況，請立即撥打110或165反詐騙專線，與警察聯繫。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣相關贓證物。（警方提供）

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