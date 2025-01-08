詐團裝買家上網買家具 賣家險遭詐126萬元

警方到場攔阻，男子驚覺遭詐騙，直呼「差點連存簿內126萬6993元都不保」。（圖由警方提供）

2025/01/08 15:54

〔記者湯世名／彰化報導〕1名男子年終大掃除，將用不到的家俱刊登網路求售，不料引來詐騙集團偽裝成買家上門，並利用話術騙取男子銀行帳戶資訊，以認證或簽署等名義，要求操作網路銀行將款項匯出，警方據報到場攔阻，男子才驚覺遭詐騙，直呼「差點連存簿內126萬6993元都不保」。

詐騙集團假冒買家表示要購買家俱，並要求男子使用「7-11賣貨便」進行交易，並指示他到該平台創建賣場刊登商品，但詐騙集團謊稱無法完成訂購，同時假冒平台客服專員騙取銀行資訊並誘導匯出存款。

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男子不疑有他，到秀水鄉某銀行欲修改網路銀行帳密，被細心的行員發現異常並通知警方，鹿港警分局秀水分駐所警員陳子朋及農育昇到場，立即詳加解說並提供同樣手法詐騙案例，男子才驚覺遭詐騙，直呼「差點連存簿內126萬6993元都不保」。

鹿港警分局指出，依據刑事局統計近期拍賣平台個人「賣家」遭詐騙的案件有增加趨勢，詐騙手法是詐騙集團假冒買家，並利用拍賣平台聊天系統聯繫賣家，以「無法下單」等名義，給予假的拍賣平台客服連結，再假冒客服人員以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，騙取民眾銀行帳戶資訊，並以認證或簽署等名義，要求賣家操作ATM或網路銀行將款項匯出。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

男子出示詐騙集團與他的對話內容。（圖由警方提供）

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