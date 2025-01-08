百億賭王林秉文逃亡 去年曾追討沈慶京近10億元本票債權失利

百億賭王林秉文（左）已潛逃出境。（資料照）

2025/01/08 16:36

〔記者張文川／台北報導〕百億賭王、通訊軟體「PGTalk」負責人林秉文涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，前年被依幫助詐欺等罪起訴，去年4度無故未到庭，上月被新北地院發布通緝；林秉文今天在臉書發文承認逃亡。而去年底被起訴的京華城弊案男主角、威京集團主席沈慶京，去年也與林秉文有一筆近2.3億港幣（約新台幣9.7億元）的官司糾紛，其間內情引發聯想。

林秉文去年1月持4張各5000萬港幣、另有1張2995萬港幣的本票，向台北地院聲請強制執行，本票簽發人都是沈慶京，總額達2億2995港元，5張本票的發票日同為2018年10月23日，到期日也都是2022年1月31日，北院司法事務官形式審查後予以裁准。

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沈慶京不服，提出抗告主張，他沒有欠林秉文票款，更沒有任何原因關係的存在，委任律師閱卷後發現，本票上載明的到期日，並非他所填寫，也不是可以授權他人代為填寫的事項，是有人想要延後本票付款的請求權，而變造填入到期日，據以主張仍處於3年的法定消滅時效期間內。

沈慶京指出，林秉文從未持這些本票向他提示、請求付款，林秉文的聲請狀也隻字未提曾向他「提示」本票，顯見林秉文也不敢主張曾向他提示過本票；原裁定未查明林是否有提示沈慶京請求付款，即裁准強制執行，不符法律規定。

北院合議庭審理後認為，林秉文未能說出於何時、向何人、如何提示這些本票，難以認定他在聲請裁定強制執行前，曾向沈慶京提示本票請求付款，於法不合，不能僅憑本票即予強制執行，因此判沈慶京勝訴，駁回林秉文的強制執行聲請。

林秉文未再提抗告而確定，也未提出確認債權關係存在等訴訟繼續追討，百億賭王對上威京小沈的討債風波，檯面上就此不了了之。

威京集團主席沈慶京（見圖）與林秉文有筆近2.3億港幣（約新台幣9.7億元）的官司糾紛。（資料照）

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