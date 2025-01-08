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    首頁　>　社會

    早餐店員工開店撿到零錢包 打開竟全是安毒

    警方鎖定44歲郭男涉有重嫌，隨即向士林地檢及地院聲請核發拘票、搜索票，逮捕郭男到案。（記者鄭景議翻攝）

    警方鎖定44歲郭男涉有重嫌，隨即向士林地檢及地院聲請核發拘票、搜索票，逮捕郭男到案。（記者鄭景議翻攝）

    2025/01/08 13:31

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區一間早餐店，上月底員工開店時發現店外置物檯有無主的零錢包，一打開竟全是疑似毒品的不明粉末，嚇得員工趕忙報警，內湖分局警方到場後確認粉末為安非他命，調閱監視器後逮到失主44歲郭姓男子，郭男坦承因為躲避警察將零錢包丟棄忘記撿回來，警方將郭男依毒品罪嫌法辦。

    警方調查，該零錢包被棄置在店外置物檯下方，員工起初以為是客人用餐後的遺失物，想確認內容物尋找失主時，卻意外發現安毒。

    警方調閱沿途監視器，發現一名男子在店家還沒營業時，開車經過該間早餐店時下車，將零錢包放置在置物檯下方後離開，經確認車牌，鎖定44歲郭男涉有重嫌，隨即向士林地檢及地院聲請核發拘票、搜索票，逮捕郭男到案。

    警方在郭男住處查扣毒品安非他命數包、吸食工具及手機，郭男為轄區治安人口，有數起毒品前科，他向警方坦承當天他要去找女友，因女友不喜歡他吸毒，加上擔心被警方臨檢，因此將毒品放在早餐店外，想說過幾天在將毒品尋回，不料還沒去領回，早餐店員工就打開零錢包確認失主，當場發現毒品，警方訊後將郭男依法送辦。

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