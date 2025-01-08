澎湖海域接連發現2浮屍 警籲提供線索助春節前回家

去年底在白沙赤崁牛踏尾海域發現的無名屍。（資料照）

2025/01/08 13:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆年關將屆！又到了家家戶戶團圓的時間，澎湖海域卻接連發現2具浮屍，分別在白沙赤崁牛踏尾、紅羅海域發現遺體，由於浸泡海水時間過長，外型無法辨識，都被列入「無名屍」處理，澎湖縣政府警察局呼籲家中有疑似的失蹤人口，儘快與警方聯繫，協助「無名屍」農曆春節前回家之路。

第一起無名屍，去（113）年12月26日，白沙警分局接獲赤崁安檢所通報，指在白沙鄉赤崁村牛踏尾西側附近海域發現一具浮屍，身分及相關年籍均不詳、且已明顯死亡多時。白沙警分局立即派遣員警、偵查隊並通報鑑識單位到場採證，經檢視該浮屍身著藍色上衣（繡有馳錦及英文草寫Chijin字樣）、藍色褲子、赤腳，因身體浮腫無法辨識男女。

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另一起則是今年1月4日，紅羅漁港安檢人員發現海上有一具遺體漂流，立即將其拉上岸。因該遺體已無法辨識身份，報請警察局鑑識科到場。經鑑識人員到場鑑識後，僅能確認為男性，目前也無人出面指認，列入「無名屍」處理。

由於2起「無名屍」，都移交澎湖縣政府警察局刑警大隊處理，2起案件都身著漁夫裝，俗稱青蛙裝，第1起衣著還算完整，第2起則時間更為久遠，四肢都已脫離，上面漁夫裝僅剩殘裝，警方正積極連結2者的關聯性，希望民眾能踴躍提供線索，協助「無名屍」能找到回家之路。

湖西紅羅海域發現的無名屍，已出現四肢不全。（民眾提供）

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