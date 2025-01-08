「翁瑞達」槓「歷史哥」 求償151萬結果曝光

筆名「翁瑞達」的陳時奮（見圖）不滿「歷史哥」李易修指其為「流浪教師」、「側翼」等，提告求償151萬元；北院認李無賠償責任，判陳敗訴。（資料照）

2025/01/08 13:43

〔記者溫于德／台北報導〕網紅「歷史哥」李易修前年公開稱筆名「翁瑞達」的旅美教授陳時奮是「流浪教師」，並質疑陳屬「側翼」等語，事後被陳認爲損害名譽，求償151萬元。台北地院審結指李並未侵害陳的名譽權，判陳敗訴。

李易修於前年8月28日公開稱「一個美國教授，用筆名行走天下，然後還可以得到綠媒，某一些大媒體的，他們資深當家主播的專訪，當國師級的在照應，這可以看嗎？」李同時指「翁達瑞才是製造業」、「流浪教師」、「側翼」等語。

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李易修後來被陳時奮認為侵害其名譽，求償151萬元。陳並主張他現任美國西華盛頓大學講座教授，地位崇高，2020年間也已通過正教授與終身職的審定，而為全職專任教職，更是該校薪水最高的專職教授。

李易修解釋，「流浪教師」等語，固然可能使陳時奮感到不悅，然「流浪教師」、「沒有終身教職」等語屬「中性用語」，並涉及公共議題的討論，否認賠償責任。

北院認爲，李易修、陳時奮之所以會起爭執，源於職棒選手張祐銘、劉基鴻、林哲瑄陸續在新竹棒球場比賽時因奮力防守而受傷。

後來陳時奮先於臉書指控新竹市長高虹安（涉貪停職中）把棒球場當成政爭工具，質疑高假借美國職棒大聯盟（MLB）名號，追殺前新竹市長林智堅，介入台灣政爭，並發起連署揪球迷向MLB表達抗議等語，李易修才發表言論回應，並未逾越合理範圍。

北院審酌李易修的言論並未侵害陳時奮的名譽，判陳敗訴；可上訴。

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