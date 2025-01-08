初戀女友分手跟他國中同學交往 醋男散布裸照恐嚇「我已殺過3741人」

康姓男子和蔡女分手後，不滿蔡女心太狠斷絕一切連繫，竟把她的裸照散布到色情網站。示意圖。（資料照）

2025/01/08 09:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕康姓男子與蔡姓女大生交往期間，兩人不但同居還留下許多「愛的回憶」，康男不滿蔡女提分手，不但把女生的裸照傳到10個成人網站供網友欣賞，甚至傳訊恐嚇「我已殺過3741人，詳細無法透露，一級保密」，康男違反個資法部分被判刑8月，另涉恐嚇等罪判刑6月，得易科罰金，蔡女另提民事求償，法官也判康男應賠45萬元。

判決指出，康男沒交過女朋友，透過網路結識蔡姓女大生，兩人相處一段時間後決定交往談戀愛，濃情蜜意時用手機留下許多「愛的回憶」，但分手後，蔡女斷了一切連絡，康男不滿認為蔡女太狠，甚至還跟他國中同學交往，竟把蔡女的裸照，上傳到「5樓自拍」、「Xvideos」等10個成人網站，還附上「性感成熟LO妹子外套做愛」、「台灣成熟可愛奶大妹子摸奶」、「XX科大大四 XX系帶眼鏡無套做愛」等文字。

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康男深怕蔡女不知道自己的「付出」，還把上傳後的網站連結放在個人臉書，甚至傳給蔡女的3名友人欣賞；蔡女得知此事後報警，並向法院聲請保護令；此舉再度惹來康男不快，竟透過通訊軟體傳訊「無法重來，那就死吧，最近請小心，暗地裡的人開始行動，請妳們保重」、「「我已殺過3741人，詳細無法透露，一級保密」。

檢警獲報追查，康男坦承犯行，但高雄地方法院審理時，康男竟改口供，辯稱自己什麼都不記得了；法官根據相關事證，認定康男有罪，上傳裸照部分，依違反個資法判刑8月，另涉恐嚇、違反家暴令等罪判刑6月，得易科罰金，康未上訴，全案定讞。

蔡女另提民事求償115萬元，法院審理時，康男未出庭替自己辯護，法官查出康男目前在中古車商工作， 月薪僅28K，但考量蔡女受侵害程度，判康男應賠45萬元，可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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