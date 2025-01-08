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    大亂鬥！新北樂華夜市情侶爭吵 攤商抄開山刀4人送辦

    新北市永和樂華觀光夜市昨天深夜11時許發生情侶糾紛砸店衝突，警方獲報到場將雙方隔開，並將4人帶回偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市永和樂華觀光夜市昨天深夜11時許發生情侶糾紛砸店衝突，警方獲報到場將雙方隔開，並將4人帶回偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/01/08 10:18

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市永和樂華觀光夜市林姓、黃姓男女同為攤商，也是情侶，昨天深夜11時許因細故發生口角，竟掀翻鄰近的海產攤位，引起邱姓老闆不滿制止，怎料黃的楊姓友人也加入戰局，2人進而與邱男爆發肢體衝突，邱姓攤商氣得抄起開山刀作勢威嚇，警方獲報趕到將雙方隔開，才阻止大亂鬥再擴大，最後將4人通通帶回派出所。

    永和警分局調查，馬鈴薯攤的34歲黃女與隔壁水餃店37歲林男為情侶關係，2人疑因感情瑣事爆發口角，竟將一旁海產攤位座椅及生財器具掀翻，40歲邱姓店家因無辜受到波及出言制止，怎料引起黃女及另名36歲楊姓女友人不滿，2人又與邱男發生扭打，最後氣得邱男拿出開山刀作勢砍人，這一連串的戰火才停下。

    據指出，逛街民眾驚見此狀嚇得紛紛報案，警方隨即出動15名快打警力到場，只見現場一片狼藉，雙方仍在你一言我一句吵個不停，隨後將雙方隔開，同時將黃女等4人帶回偵辦。

    警方表示，雖黃、楊女與邱男互不提傷害告訴，詢後仍依社會秩序維法裁處，另黃女及林男破壞店家物品、邱男持刀嚇阻部分，分別依毀損、恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    邱姓男子不滿被砸店，氣的持開山刀制止，警方到場後查扣刀械。（記者陸運鋒翻攝）

    邱姓男子不滿被砸店，氣的持開山刀制止，警方到場後查扣刀械。（記者陸運鋒翻攝）

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