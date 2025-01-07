竹科女偷吃閨密老公 反遭夫妻聯手散布性愛光碟

陳女偷吃吳女老公張男，反遭夫妻聯手散布性愛光碟，陳女提告求償，新竹地院判兩人共賠35萬，示意圖。（資料照）

2025/01/07 20:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕小三的逆襲！陳姓小三與吳女原為竹科好同事，但陳女竟偷吃吳女老公張男，玩起抹巧克力性愛遊戲，張男還拍下性愛光碟等。事發後，張男翻臉不認人，與妻聯手反擊陳女不僅散布不雅影片，人夫還恐嚇陳女「我死妳也活不成」，讓陳女憤而對夫妻提告求償80萬元，新竹地院判兩人共賠35萬。

陳女控訴，與張男交往竟然在不知情之下，被拍下不堪入目的裸照及裸體影片，閨密吳女傳訊告訴她，先生都有隨身帶著「鈕扣型密錄器」錄影，並稱有許多陳女「想不到」的照片、影片，讓陳女害怕得詢問張男是否已經將不雅影片、照片刪光。

請繼續往下閱讀...

沒想到張男竟回：「妳要是再不長眼對付我，看誰先死⋯⋯我死妳也活不成，敢玉石俱焚的不是只有妳。」陳女認為張男不僅恐嚇她要讓她名譽掃地，也恐嚇她身體、生命安全，並將該照片、影片交給妻子四處散佈。

張男辯稱，是陳女同意拍攝私密影片，拍攝過程均為兩人知悉，影片中陳女均有抬頭與他對視，且看向鏡頭，陳女說他威脅要散布影片，實際上並沒有，反而是陳女不斷以裝病、裝焦慮、重新編輯對話紀錄檔案，拒絕還他錢，並要求他支付封口費10萬元等。

新竹地院法官檢視證據後認為，張男經陳女要求刪除裸露影像，仍對陳女多所糾纏，吳女則是因張男傳送陳女裸照及性愛影片，而將裸照及性愛影片轉傳給母親、姊姊觀看，認為夫妻兩人所為屬故意侵權行為，判兩夫妻共賠35萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法