竹科變態男截圖女同事性事對話，竟盜用上級帳號上傳公司網路，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/01/07 20:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科何姓男子不滿同事林女與其他員工互動，竟將林女與男友性事對話截圖，盜用公司組長的帳號放在共享資料夾，讓同仁觀看，事後不僅遭公司資遣，新竹地院再依個資法將他判刑。

法官調查，45歲何男與林女為同事關係，何男於不詳時地，以不詳管道取得林女手機內與前男友LINE對話內容，又於代理公司組長職務期間，記下其電子郵件信箱帳號、密碼。

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何男因不滿林女在公司談論、散布其與其他員工互動往來私事，心生報復，去年1月16日早上7點多在公司內，無故輸入組長帳號、密碼，將林女與前男友事涉情侶性事相關的LINE對話內容，複製至其所新增「秘密」資料夾，放置於公司共享資料夾，並張貼於公司3名同事個人資料夾內，使公司不特定多數人均得以見聞林女性事，侵害林女隱私，致使林女名譽、人格受損。嗣因同事輾轉告知林女瀏覽後始悉上情。

法官審酌何男與林女為同事關係，因對林女心存不滿，不思以理性方式解決，為求報復，竟無故輸入他人電腦帳號密碼入侵他人電腦設備，取得林女性事私密訊息對話紀錄截圖，張貼散布在公司共享資料夾及同事個人資料夾內，嚴重欠缺尊重他人人格權及名譽權之觀念。

審理時何男雖當庭向林女鞠躬道歉，表達有誠意和解，惟未能取得林女原諒，且於去年6月已遭公司資遣，法官將他依犯個人資料保護法非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，處有期徒刑5月，得易科罰金。

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