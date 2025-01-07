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    竹市官警涉收賄包庇賭博電玩案 電玩業者劉震華地院翻供

    調查局幹員搜索本案的電玩業者。（新竹地檢署提供）

    調查局幹員搜索本案的電玩業者。（新竹地檢署提供）

    2025/01/07 18:40

    〔記者黃美珠／新竹報導〕電玩業者劉震華涉用「公關費」行賄新竹市警察局被起訴，新竹地院今天下午開準備程序庭，劉男當庭向法官改口，否認檢方起訴的行賄時間，且金額沒有那麼多。

    新竹地檢署去年10月偵結新竹市警察局警官收賄及荃冠賭博集團非法經營賭博電玩案，對警局秘書宋瑞展、集團金主劉震華等17名被告提起公訴，建請法院對宋瑞展、劉震華從重量刑；檢察官並依法聲請沒收被告等人犯罪所得，合計12億餘元。

    劉震華告訴法官，他實際行賄竹市警局保安科秘書宋瑞展和在逃的退休所長彭武賢，分在2023年5月和7月過後，並非檢方說的2021年間就開始。

    劉震華還稱，會有前述「公關費」是因他的店一直有人蓄意檢舉，造成員警獲報後頻頻要前往臨檢，他覺得過意不去，所以採納旁人建議，找宋瑞展幫忙以表示謝意，剛開始宋瑞展並不願意，所送的錢是「公關費」。

    他的店後來因為疫情歇業，解封後又因防疫物資還沒到位，所以並沒有立刻恢復營業。

    因此檢方指控他從2021年10月以後到2024年4月之間，每個月給宋瑞展38萬打點各級員警，以包庇他的電玩店，並在緝賭專案前先提前通知，不僅開始送「公關費」時間點不對，金額也沒有那麼多，大概就是25萬。

    法官質疑劉震華為何突然當庭改口、部分推翻檢方的起訴內容？劉的辯護律師表示，這是因調查期間，劉震華遭到檢調冗長且誘導式訊問，劉震華當下一心想早點回家休息，且訊問時，檢調不斷指稱劉震華經營的是賭博性電玩，劉震華因並非現場管理人，在不知有賭博行為下，才造成劉震華做出錯誤的供述。

    由於院方的庭訊原本想要釐清，劉震華每月送交給宋、彭的「公關費」實際金額？何時開始送的？以及是否包含宋瑞展等插股經營電玩的分紅？但經劉震華此番改口而暫時「卡關」，決定春節後再開庭釐清。

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