中油課長涉貪停止羈押後 聲請補發百萬薪資逆轉勝

中油大林煉油廠課長停止羈押後，聲請複職並補發薪資差額遭拒，轉而打官司，高雄高分院審理後大逆轉，改判他勝訴定讞。（記者鮑建信攝）

2024/11/27 18:05

〔記者鮑建信／高雄報導〕中油大林煉油廠課長黎家智因貪瀆案停止羈押後，申請複職並補發薪資被駁回打官司，高等法院高雄分院審理後大逆轉，下午判決中油要賠償上百萬元薪水定讞。

據了解，黎家智任職中油煉製事業部大林煉油廠陸運二組觀音儲運課課長期間，因辦理「自記式長期紀錄液位/溫度計及偵測儀一批」換購案，涉嫌違反貪污治罪條例，在2022年2月25日，被檢方聲請法院羈押禁見獲准。

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同年11月11日，黎男獲得交保後，向中油申請複職，並要求補發羈押至今的3分之2的薪資差額。

被告中油公司則說，黎男涉嫌貪瀆案，目前還在法院審理中，行政懲處部分則移送懲戒法院進行中，依法駁回申請，這段期間只能發3分之1薪資。

橋頭地院判決中油勝訴後，黎男不服上訴，高雄高分院調查，黎男為公務員兼勞工身分，依公務人員保障法規定，停止羈押後得申請複職，中油應在30天准許，加上懲戒法院目前停止審理，並未做出停職處分，因此改判黎男勝訴，中油應賠償108萬元定讞。

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