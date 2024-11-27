國中畢業上網自學製毒 租花蓮偏遠部落鐵皮屋設置安毒工廠

警方查獲安非他命成品、半成品約40公斤，第四級毒品苯基丙酮20多公斤、各式製毒化學原料255公斤，以及大批製毒器具、製毒筆記與MP5K型衝鋒槍1枝、9MM子彈、霰彈、手機等贓證物。（記者邱俊福攝）

2024/11/27 15:29

〔記者邱俊福／台北報導〕國中畢業的男子林家慶，涉嫌透過網路自學方式，在花蓮縣秀林鄉偏遠的民有部落，承租一處鐵皮屋，設置安非他命製毒工廠，刑事局偵三大隊第三隊透過空拍機長期蒐證後，前月至上月2波查緝，將工廠搗破，逮捕林嫌與鄭姓助手，查扣成品、半成品與原料逾300多公斤，以及1把MP5K型衝鋒槍；警方初估可製作100公斤以上安毒，市價逾2億元，檢方複訊後將2嫌聲押獲准。

警方調查，28歲林嫌，因對於製毒、玩槍有興趣，除上網自學製作安毒的技術，開發出以新的化學品「BMK」縮水甘油酸，自中國進口，提煉出安毒原料「苯基丙酮」，還透過「暗網」，購買衝鋒槍跟大批子彈，把玩槍械。

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今年6月間，林嫌向鄭男以每月8000元代價，承租樹林環繞隱匿的一處鐵皮屋後，開始購買製毒設備，並趁山陀兒颱風來襲時，連夜進廠製毒。

警方接獲線報後，因製毒工廠地處偏僻，便以空拍機監控2個多月。9月30日，警方前往工廠查緝，逮捕林、鄭2嫌，上月1日也進一步前往2嫌住處搜索，共查獲安非他命成品、半成品約40公斤，第四級毒品苯基丙酮20多公斤、各式製毒化學原料255公斤，以及大批製毒器具、製毒筆記與MP5K型衝鋒槍1枝、9MM子彈365顆、霰彈4顆、手機4支等贓證物。

警方訊後，將林、鄭2嫌移送檢方偵辦，並將持續追查安毒原料來源，以及是否有已製成的安毒外流等擴大偵辦。

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男子林家慶被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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