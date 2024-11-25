雲林製鞋廠慘遭火吻！竟是「神秘鞋王」張聰淵起家廠

「神祕鞋王」張聰淵在雲林莿桐的起家廠，下午發生火警，所幸早已停業，無人受困。（記者李文德攝）

2024/11/25 17:40

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣莿桐鄉饒平村良興得協鞋業公司是曾登「2021台灣十大首富排行榜」之首的神祕鞋王張聰淵的起家廠，今下午發生火警，消防局獲報後緊急前往搶救，共出動9輛消防、2輛救護車及21名消防人員。所幸無人受困，且該工廠已無生產作業，燃燒物為板模及廢棄材料，詳細起火原因仍待調查。

今下午3點40分左右，雲林縣消防局獲報良興得協鞋業公司發生火警，派遣莿桐、斗六、公園、西螺分隊車組。當下現場布滿大量濃煙，打火弟兄不敢大意立即灌救。大約半小時搶救控制火勢，所幸無人受困，僅是廢棄板模燃燒。

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雲林縣消防局第一大隊大隊長施義欣表示，此工廠現已停業，且此地多存放廢棄板模及紙箱等，現場燃燒面積約100平方公尺。

此工廠是2021年起，連登3年台灣首富的鞋王張聰淵的發跡廠。據了解，張聰淵一開始在雲林斗六溝垻里一家代工鞋廠工作，後到莿桐饒平村設廠，之後再把生產重心移到中國，再轉進越南，甚是拓展至緬甸、多明尼加，而現位在斗六的頂倢行與良興得協鞋業公司，都是採購單位。

而饒平這處起家廠現已無運作，僅1名警衛駐守，此次疑似是電線走火引起火勢，但詳細原因仍有待火調人員釐清。

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