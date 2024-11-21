水溝蓋不平害單車女騎士摔車破相 判國賠21.7萬元

水溝蓋不平害單車女騎士摔車，橋頭地院判茂林區公所國賠21.7萬元。圖非事件水溝蓋。（資料照）

2024/11/21 06:41

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市茂林區鄭姓女子前年2月間，騎自行車經高132鄉道路口時，橫越路面的「鋸齒型格柵板」水溝蓋，因鋼條斷裂出現寬2.8公分、長45公分縫隙，並有2至4公分高低落差，害其摔車受傷破相，提出國賠求償96萬餘元，橋頭地院判賠21.7萬元，可上訴。

判決指出，2022年2月28日10時59分許，鄭女與丈夫騎乘自行車行經高132鄉道與多納林道三岔路交叉口，橫越路面之鋸齒型格柵板水溝蓋，因兩片鋸齒型格柵式水溝蓋填補間隙之鋼條斷裂、外露未修復，且無橫向金屬填補長條形空缺，形成約寬2.8公分、長45公分的縫隙空間。

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鄭女自行車前輪恰好卡入此縫隙中，並撞上斷裂的鋼條，連人帶車向下重摔，頭部、眼及嘴唇部位撞上柏油地面後，再向前方翻滾一圈，至其上嘴唇人中旁開放性穿透撕裂傷、門牙斷裂，臉部、肩、頸、手肘、手腕等多處受傷，單車嚴重損壞。

鄭女主張鋼條斷裂，茂林區公所身為管理機關，於該路段前並無設置警告標語、標示，亦未修復，未盡到道路巡視、維護之責任，提出國賠求償包括醫療、工作、精神撫慰、單車等損害合計96萬餘元。

茂林區公所辯稱，該路段已盡管理維護之責任，且自行車之輪胎寬度大於2.8公分，不可能剛好卡進水溝蓋之間隙中。

橋頭地院審理認為摔車主因，是水溝蓋2至4公分的高低落差，因路面不平而產生跳動、不穩而影響行車安全、順暢，肇致交通事故發生。車輪是否剛好卡縫隙非問題所在，路段管理瑕疵，致事故發生，被告自應依國家賠償法賠償，金額以21.7萬元為適。

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