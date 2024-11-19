不滿妻遭碰背吃豆腐 醋老闆持榔頭狠敲頭、菜刀砍手下場曝

翁姓老闆遭收押禁見。（資料照）

2024/11/19 17:23

〔記者張文川／台北報導〕台北市信義區吳興街「泰緬姊妹小館」今年5月間，緬甸籍翁姓老闆不滿王姓廚師偷摸邵姓妻子的背部，醋勁大發，竟用榔頭狠敲王男的頭3下，再拿菜刀猛砍王的手多刀，幸未傷及要害，王男保住一命；台北地院依「重傷害未遂」罪將翁男判刑1年10月，考量雙方和解，給予緩刑5年，並限令禁止他接近王男距離10公尺內。

判決指出，2024年5月24日上午11時許，王姓廚師在店內送餐時，不小心碰觸到邵女背部，翁姓老闆見老婆被吃豆腐，遂心生不滿，先去外面買榔頭，25日晚間醋勁爆發，帶著榔頭至店裡朝王男的頭部猛敲3下，隨後又拿起廚房菜刀追殺王男，王男反應不及，頭、手被砍得渾身是傷。

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北市消防局員獲報到場，王男頭、手傷痕累累，經送醫救治，生命跡象穩定，警方逮捕砍人的翁男送辦，檢方依殺人未遂罪聲押獲准。

翁男坦承與王姓廚師是朋友，因懷疑妻子被王吃豆腐而吃醋，5月25日晚間7點多他先到吳興街的商店買榔頭，再回餐廳廚房攻擊王男敲擊，後續拿菜刀是失去理智而一陣亂揮，強調只想教訓對方，無意殺人或造成重傷害，只承認傷害罪名。

北院合議庭認為，翁男行凶時有造成王男重傷的不確定故意，造成的傷勢危及王男身體或健康，若未及時送醫救治，傷勢恐更嚴重，有重傷害犯意；王男如今頭部傷處已康復，手部損傷雖影響日常生活及工作，但尚可從事輕微的精細動作，經治療不致喪失或嚴重減損的重傷害結果，因此認定成立「重傷害未遂罪」。

北院指出，翁男與王男無深仇大恨，沒有致王男於死的動機，因吃醋而起意重傷對方，不認同檢方起訴的殺人未遂罪名，依重傷未遂罪量處1年10月刑，緩刑5年，期間付保護管束，並於2年內執行100小時義務勞務；此外，為策安全，判決中還附帶禁止翁男接近王男10公尺內，也不得對王男施以危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤行為。可上訴。

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