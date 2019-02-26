行車糾紛爆衝突 莽男持鐵槌行兇被警「大外割」壓制

2019-02-26 11:33

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區38歲張姓男子，昨晚7時許騎機車行經建中街時，險些與另輛機車發生擦撞，當場就與34歲王姓騎士爆發口角，未料，場面越來越火爆，王男突然拿出鐵鎚揮舞行兇，嚇壞不少路人，所幸線上警力及時趕到，使出「大外割」將行兇的王男壓制逮捕，而張男也僅有手臂挫傷，無生命危險。

警方調查，行兇的王男並無刑案前科，昨晚7時許，他騎機車從建中街巷弄竄出，險些撞上張姓騎士，王男不對在先，沒想到竟還上前攔車理論，雙方爆發口角後，王男竟從機車置物箱內取出鐵鎚朝著對方揮舞，張男閃避不及，左手臂遭擊中，雙方在大街上僵持。

新莊分局表示，線上警力獲報後火速趕抵現場將雙方架開，但王男仍情緒激動，不斷地大聲叫囂，警員為避免衍生更大衝突，立即施予柔道招數「大外割」將王男放倒壓制；偵訊時王男承認犯行，供稱僅是一時氣憤才會行兇，警訊後依傷害罪嫌將他移送法辦。

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