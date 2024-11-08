漁船自中國走私近900公斤K他命 基檢一口氣起訴船長等18人

基隆地檢署破獲曹俊德跨國運毒集團，在帆布貨車上查獲35袋印有中國簡體字的肥料袋，袋內全是中國製K他命，共重891.85公斤。 （記者林嘉東翻攝）

2024/11/08 15:11

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署宣佈瓦解曹俊德跨國運毒集團，查出曹利用新北市東澳籍「漁順66號」舢舨至新北市萬里區野柳近海，從1艘漁船（俗稱中桶）接駁中國製891.85公斤K他命至舢舨，從東澳漁港外駱駝峰搶灘上岸；案經主任檢察官陳照世7月間指揮海巡署偵防分署基隆查緝隊等單位到場埋伏，待曹等18人將1袋袋K毒裝上貨車後逮人，漏夜聲押全數獲准。檢方在曹等18人押期屆滿前，於（8）日依涉犯毒品危害防制條例「運輸第3級毒品罪」將曹等人起訴。

起訴指出，男子曹俊德主導規劃將第3級毒品K他命，在野柳外海以漁船接駁走私入境，找來舅舅賴基鑫駕駛「漁順66號」舢舨至海上進行毒品接駁，並安排蔡姓外甥女在場負責把風，再找高姓毒蟲等人在舢舨靠岸後，將毒品搬上路旁1輛帆布貨車上。

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海巡署偵防分署基隆查緝隊掌握曹等人於7月7日深夜運毒後，報請基隆地檢署主任檢察官陳照世指揮新北市警局海山、新莊分局等單位在東澳漁港周邊佈下重兵；緝毒幹員隔日凌晨2時許見曹等多人在東澳漁港外駱駝峰岸際，搬運貨物上車後抓人，當場在車內查獲35袋、印有中國簡體字的肥料袋；經打開袋子、翻開2 層防水層後，全是1 包包以茶葉真空袋封裝的Ｋ他命毒品，經清點共重891.85公斤。

陳照世指出，本次查扣的K他命毒品，高達891.85公斤，純度高達83.9％，倘流入市面，將嚴重戕害國人身心健康，對社會秩序造成極大危害，地檢署將持續查緝毒品，嚴禁毒品從境外流竄入台。

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曹俊德跨國運毒集團利用新北市萬里區東澳籍「漁順66號」舢舨走私891公斤中國製K他命後，基隆地檢署查扣後拍賣。（記者林嘉東翻攝）

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