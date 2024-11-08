為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    漁船自中國走私近900公斤K他命 基檢一口氣起訴船長等18人

    基隆地檢署破獲曹俊德跨國運毒集團，在帆布貨車上查獲35袋印有中國簡體字的肥料袋，袋內全是中國製K他命，共重891.85公斤。 （記者林嘉東翻攝）

    基隆地檢署破獲曹俊德跨國運毒集團，在帆布貨車上查獲35袋印有中國簡體字的肥料袋，袋內全是中國製K他命，共重891.85公斤。 （記者林嘉東翻攝）

    2024/11/08 15:11

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署宣佈瓦解曹俊德跨國運毒集團，查出曹利用新北市東澳籍「漁順66號」舢舨至新北市萬里區野柳近海，從1艘漁船（俗稱中桶）接駁中國製891.85公斤K他命至舢舨，從東澳漁港外駱駝峰搶灘上岸；案經主任檢察官陳照世7月間指揮海巡署偵防分署基隆查緝隊等單位到場埋伏，待曹等18人將1袋袋K毒裝上貨車後逮人，漏夜聲押全數獲准。檢方在曹等18人押期屆滿前，於（8）日依涉犯毒品危害防制條例「運輸第3級毒品罪」將曹等人起訴。

    起訴指出，男子曹俊德主導規劃將第3級毒品K他命，在野柳外海以漁船接駁走私入境，找來舅舅賴基鑫駕駛「漁順66號」舢舨至海上進行毒品接駁，並安排蔡姓外甥女在場負責把風，再找高姓毒蟲等人在舢舨靠岸後，將毒品搬上路旁1輛帆布貨車上。

    海巡署偵防分署基隆查緝隊掌握曹等人於7月7日深夜運毒後，報請基隆地檢署主任檢察官陳照世指揮新北市警局海山、新莊分局等單位在東澳漁港周邊佈下重兵；緝毒幹員隔日凌晨2時許見曹等多人在東澳漁港外駱駝峰岸際，搬運貨物上車後抓人，當場在車內查獲35袋、印有中國簡體字的肥料袋；經打開袋子、翻開2 層防水層後，全是1 包包以茶葉真空袋封裝的Ｋ他命毒品，經清點共重891.85公斤。

    陳照世指出，本次查扣的K他命毒品，高達891.85公斤，純度高達83.9％，倘流入市面，將嚴重戕害國人身心健康，對社會秩序造成極大危害，地檢署將持續查緝毒品，嚴禁毒品從境外流竄入台。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    曹俊德跨國運毒集團利用新北市萬里區東澳籍「漁順66號」舢舨走私891公斤中國製K他命後，基隆地檢署查扣後拍賣。（記者林嘉東翻攝）

    曹俊德跨國運毒集團利用新北市萬里區東澳籍「漁順66號」舢舨走私891公斤中國製K他命後，基隆地檢署查扣後拍賣。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播