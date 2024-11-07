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    少女模特兒夢碎 惡狼逼口愛栽了

    方男謊稱邀請少女擔任模特兒，涉嫌載往摩鐵強制口愛，被高雄高分院判罪。示意圖。（資料照）

    方男謊稱邀請少女擔任模特兒，涉嫌載往摩鐵強制口愛，被高雄高分院判罪。示意圖。（資料照）

    2024/11/07 20:46

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市方姓男子謊稱從事服裝業，邀請外型亮麗的少女擔任模特兒，載往摩鐵涉嫌口愛，被地院依妨害性自主罪判囚，高等法院高雄分院審酌他認罪、賠償，改判2年，宣告緩刑5年。

    判決書指，2023年7月7日上午，方男在高雄市林園區便利商店內，趨前搭訕姿色姣好甲女（17歲），並謊稱自己從事服裝業，欲邀請她擔任模特兒工作，雙方互加LINE好友，再邀她上車前往他處詳談。

    方男開車前往汽車旅館，甲女雖查覺有異，但因年幼來不及反應，一同進入房間，方男趁她僅著內衣拍照時，涉嫌伸出狼爪撫摸胸部、脫衣，並拉至床邊，強行口交後「打手槍」。

    方男得逞後，拿1000元試圖安撫，甲女拒絕接受，穿好衣服逃離現場。方男則傳送「我跟妳對不起 還有麻煩請不要亂說話」等訊息。

    地院開庭調查，方男雖認罪，並賠償30萬元，但因情節重大，依妨害性自主罪，判處有期徒刑3年2月，他不服上訴，高雄高分院審酌其沒有前科，一時失慮犯下大錯，並已給付完畢，決定法內開恩，改判2年徒刑，予以緩刑5年，義務勞務180小時，接受法治教育2場，同時禁止對甲女騷擾，可上訴。

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