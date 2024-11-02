來自以色列參戰女兵「愛的禮物」 8旬老翁陷情網險愛騙

詐騙集團要求陳翁匯款。（記者劉慶侯翻攝）

2024/11/02 09:12

〔記者劉慶侯／台北報導〕80歲陳姓老翁掉入詐騙集團編織的愛情陷阱，居然誆稱是正在參加以色列戰爭的女兵，還自戰區寄送來台一份「愛的包裹」，要求陳翁得先匯出9萬多元關稅。保七總隊第一大隊派駐台灣銀行竹北分行駐衛警即時發現，雖打破對方美夢，但未損失錢財。

保七總隊表示，陳姓老翁雖然年紀已高，但在相貌體態上整理的相當好，講起話來聲若宏鐘，乍看之下會以為僅有60餘歲左右。

請繼續往下閱讀...

家住新竹竹北的陳翁，是在月玩把玩LINE交友群組時，遇到自稱正在以色列參加休衛戰的女兵，對方透過每日的噓寒問暖及甜言蜜語，終於取得陳翁的信任。

日前，女子傳訊息給陳翁，表示她目前身處在以色列的戰火之中，但為表愛意，仍特別為老翁寄送1份「愛情包裹」到台灣，惟包裹卡在海關需要匯款關稅費94127元才能領取。

臨老入花叢的陳翁已完全無法辨識真偽，第一次到銀行想辦匯款時被行員和駐衛警勸阻，10月29日上午10時許，他變裝又再到台灣銀行竹北分行，表示要匯款，但再為銀行員和保七員警認出。

經保七員警不斷向陳翁勸說，並提出諸多相關案例說明，陳翁才正式認知到這是一場詐騙，才肯停止匯款，最終悵然若失的離去。

保七總隊表示，詐騙集團往往利用人們對愛情的渴望，然後設下圈套要您匯款，千萬別輕易相信網路上「一見鍾情」的愛人，任何匯款前，務必多方求證，以免上當受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團要出示假的送貨員照片，以取信陳翁。（記者劉慶侯翻攝）

詐騙集團誆騙老翁匯款。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法