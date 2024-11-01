拿假防彈背心賣矯正署 尚極實業負責人林聖哲判刑2年8月

尚極實業負責人林聖哲拿假防彈背心賣法務部矯正署，北院依偽造文書、詐欺共7罪對林併判2年8月徒刑。（資料照）

2024/11/01 12:28

〔記者溫于德／台北報導〕法務部矯正署4年前採購181件防彈背心，用來更換台中看守所等7個矯正機關裝備，得標廠商尚極實業負責人林聖哲為了降低成本，竟以未通過測試的布料，取代通過驗證的韓國進口防彈纖維布，製成防彈背心，再以其他標案的合格驗收文件通過驗收。台北地院近日依偽造文書、詐欺共7罪對林判刑2年8月；可上訴。

北檢查出，林男涉嫌使用不合格的低價纖維布，混充符合招標規範所要求的防彈等級進口認證布料，事發後拒絕將防彈背心送驗，還辯稱他確信提供的防彈背心符合採購規範，檢方認為他犯後態度惡劣，建請法院沒收其不法所得119萬餘元。

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檢方查出，2020年8月至12月間，矯正署辦理防彈背心採購案，替台中看守所等7個矯正機關，升級防彈背心裝備，林聖哲得標後，明知沒向韓國曉星公司採購ＡＴ防彈纖維布，卻拿他父親經營的光研公司於承辦國家安全局、警政署的防彈背心標案時，通過國安局及警政署驗收的ＡＴ防彈纖維布訂購單、進口報單及原廠證明書等文件，混充偽冒為尚極實業採購的，通過矯正署的驗收。

檢方偵結指林男涉嫌使用不合格的低價纖維布，混充符合招標規範所要求的防彈等級進口認證布料，事發後拒絕將防彈背心送驗，甚至辯稱他確信提供的防彈背心符合採購規範，這種枉顧執法人員生命安全的心態，屬惡性重大、犯後態度不佳，建請從重量刑。

北院審結指，林男作為防彈背心的製造商，應知防彈背心對生命安全的重要性，對人身安全至關重要，林也明知其防彈背心於驗收前後均未委請專業實驗室檢驗防彈性能是否達到該有的等級，仍提出防彈背心履約，且林犯後否認犯行，決定依偽造文書、詐欺共7罪，對他併判2年8月徒刑，並對尚極實業沒收犯罪所得119萬餘元。

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