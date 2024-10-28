涉詐助理費遭羈押 基市議員張顥瀚提抗告

基隆市議員張顥瀚提抗告，基隆地院今表示，已函請基隆地檢署提供資料後，再送台灣高等法院審理。（資料照）

2024/10/28 14:19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市議員張顥瀚被控涉嫌以人頭及低薪高報詐領助理費，基隆地院23日裁准檢察官聲請羈押禁見。而張顥瀚不服羈押，25日已提出抗告，基隆地院今表示，已函請基隆地檢署提供資料後，再送台灣高等法院審理。

民進黨籍市議員張顥瀚2018年11月25日就職後，涉嫌於隔年1月起以低薪高報請領助理費，另以母親為人頭，請領助理費用。基隆地檢署調查相關事證後，認定張顥瀚涉有重嫌，22日指揮廉政官持搜索票，前往其服務處等5處地點進行搜索，並將張顥瀚、陳姓女助理及張母帶回偵訊。

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檢廉查出，陳姓助理實際領取的薪資，低於張顥瀚辦公室請領的費用，5年多來約有60萬元的差額。期間若有助理離職，則改由張母名義，請領助理費，初估約10萬多元。

據悉，張顥瀚否認涉貪污，並稱公費都用在公務上，沒有中飽私囊。檢察官複訊後，認定張涉犯貪污治罪條例中的利用職務機會詐起取財等罪，涉犯重罪有串證之虞，於21日深夜向法院聲請羈押，隔日獲准。

張顥瀚則於25日提起抗告，基隆地院今表示，目前已函請基隆地檢署提供相關資料，將在收到地檢署提供相關卷證資料後，會整卷函送台灣高等法院，依抗告程序處理。

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