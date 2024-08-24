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    首頁　>　社會

    北市警搗「喪屍煙彈」煙油倉庫 查扣市價逾500萬煙油

    警方查扣「依托咪酯」煙油4罐，以及毒咖啡包、K他命等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣「依托咪酯」煙油4罐，以及毒咖啡包、K他命等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    2024/08/24 11:51

    〔記者邱俊福／台北報導〕北市警信義分局溯源偵辦一宗販毒案件後，本週四前往新北市汐止區一處社區公寓搜索，搗破新興毒品「依托咪酯」煙油小型倉庫，逮捕周姓男子到案，查扣該煙油達3.6公斤，約可製成號稱「喪屍煙彈」高達1800顆，市價逾500萬元，正持續擴大追查煙油毒品來源。

    警方表示，本月16日，在北市南港區破獲一起毒咖啡包、K他命販毒案件，逮捕陳姓、李姓男子後，經追查毒品來源，鎖定20歲的周姓男子偵查，本週四經赴周嫌位於新北市汐止區一處社區大樓住處搜索，逮捕周嫌，並赴另處住所查扣「依托咪酯」煙油1罐。

    隨後，警方在周嫌帶同下，再赴北市南港區福德街一處地下停車場，於機車坐墊下起獲「依托咪酯」煙油3罐，以及毒咖啡包17包、K他命17包等贓證物，訊後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    警方表示，新興毒品依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯，自本月5日由行政院正式增列為三級毒品後，隨著查緝力度加大，相關毒品煙彈也隨之水漲船高，已由原本每顆煙彈（2ml）販售2000元，增漲為每ml高達1500元，這次查扣的4罐煙油共重達3.6公斤，將可製成1800顆煙彈。

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