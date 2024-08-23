為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台智光弊案開庭 北市議員陳重文否認犯貪污重罪

    陳重文（前）出庭坦承犯相對輕的資本不實罪、業務侵占罪，否認犯貪污重罪。（資料照）

    陳重文（前）出庭坦承犯相對輕的資本不實罪、業務侵占罪，否認犯貪污重罪。（資料照）

    2024/08/23 16:52

    〔記者溫于德／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文涉利用職權施壓社會局，監視器雲端系統交給台灣智慧光網公司辦理，台智光再發包給陳重文和友人康立錡合開的立錡雲端公司，獲取321萬餘元不法利益，陳重文被訴貪污治罪中圖利等罪，檢方建請法院從重量刑。台北地院下午提訊在押的陳重文出庭，他坦承犯相對輕的資本不實罪、業務侵占罪，否認犯貪污重罪。

    陳重文說，他沒有以康立錡是維鑛公司負責人，介紹給台智光負責人李慶煌；他解釋，當下李慶煌離開廁所到T字路口，他沒有對李慶煌說康立錡是維鑛或監視器業務的負責人，也就是說，他沒有介紹康立錡給李慶煌認識。

    陳重文委任律師呂俊杰說明，檢方起訴書指陳重文質詢、索資的行為，是在台北市議會內所為，但他認為沒有不當之處，且社會局將監視器系統雲端建置交由台智光辦理，而台智光依既定「台北市光纖BOT案」及「台北市政府TGSN收費標準」，並本於「使用者付費原則」，以網路傳輸量收取網路傳輸費用，至於本案核心「監視器網路設備採購」，則未向社會局額外收取任何費用。

    呂俊杰也說，社會局因「虐兒事件」，將「監視器雲端建置」作為必行政策，也就是說，無論陳重文的權利或利用職務上機會，都與社會局的監視器系統雲端建置政策，不具因果關係，況且康立錡身為立錡公司負責人，具有主導權，「康決定怎麼做，無關陳重文」。

    呂俊杰另請北院法官考量陳重文坦承部分資本不實的犯行，給予從輕量刑並判決6個月以下得易科罰之刑，同時審酌陳重文被羈押禁見至今5個月，導致舉證不利也無法檢視相關帳務資料，給予代替羈押禁見的強制處分。

    同樣到庭的被告康立錡則坦承資本不實、圖利等全部犯行；康立錡的律師沈雲生請法官考量康立錡全部認罪，且是被陳重文所騙，才會犯法，況且康立錡沒有犯罪所得，當初也為避免與社會局的案件無法履行，也曾以個人名義貸款以代墊款項，故請求依證人保護法、貪污治罪條例、刑法59等規定，給予緩刑機會。

    台智光案同案被告康立錡（右）。 （記者溫于德攝）

    台智光案同案被告康立錡（右）。 （記者溫于德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    陳重文涉貪案外案！台通董座兒李嘉豪得知公司被搜索偷賣股檢求重刑
    2024/07/19 12:12

    陳重文涉貪案外案！台通董座兒李嘉豪得知公司被搜索偷賣股檢求重刑
    台智光案陳重文涉貪起訴 北市社會局坦言「受議員高度關心」未簽約
    2024/07/19 14:34

    台智光案陳重文涉貪起訴 北市社會局坦言「受議員高度關心」未簽約
    impression

    江詩丹頓再獻大師傳奇 多款卓越傑作 彰顯超凡匠藝
    台智光案驚爆有「大陳重文」護航？ 政黨協商和王世堅差點互毆
    2024/05/08 00:48

    台智光案驚爆有「大陳重文」護航？ 政黨協商和王世堅差點互毆
    台智光弊案國民黨北市議員陳重文涉貪 被起訴求重刑
    2024/07/19 14:13

    台智光弊案國民黨北市議員陳重文涉貪 被起訴求重刑
    impression

    嘉義市店家改造三年成果 推出二通圈散策地圖
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播