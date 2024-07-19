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陳重文涉貪案外案！台通董座兒李嘉豪得知公司被搜索偷賣股檢求重刑

台通光董事長李慶煌兒子李嘉豪。（資料照）

台通光董事長李慶煌兒子李嘉豪。（資料照）

2024/07/19 12:12

〔記者陳彩玲／台北報導〕檢廉偵辦國民黨籍台北市議員陳重文涉圖利及財產來源不明一案，意外查出台灣智慧光網聯盟（母公司為台通光電公司）負責人李慶煌的兒子李嘉豪等人，今年2、3月在台通公司實施庫藏股及被搜索於禁止交易期間買賣股票，不法獲利上千萬，被依證交法內線交易罪起訴，而李男竟為躲避刑責，聯繫友人刪除手機通訊軟體紀錄，犯後態度不佳，遭檢察官求處重刑。

檢方起訴指出，台通公司董事長特助李嘉豪、台通董事陳玉玲，涉嫌得知台通公司今年2月實施庫藏股消息，對公司股票價格有重大影響，仍於禁止交易期間，自行或透過親友進場買賣股票，李男從中不法獲利1361萬餘元、陳女不法獲利3萬餘元。

另今年3月14日，台通公司因涉行賄陳重文一案遭搜索，而李嘉豪得知此消息對公司股價有重大影響，再度於禁止交易期間，使用其富邦證券帳戶，買賣公司股票，獲取擬制不法利利益954萬餘元；台通董事李宜娟的男友石富宇，也於此次禁止交易期間，買賣股票，獲取擬制不法利益計57萬1500元。

檢方認為，李嘉豪不惜破壞證券交易市場公平性，以滿足財富私慾，犯後並聯繫相關人員刪除手機通訊軟體紀錄，以逃避刑事偵查，犯後態度不佳，建請法院從重量刑；另石富宇為牟取私利，利用女友得知台通股價重大消息機會內線交易，犯後聯合他人刪除通訊紀錄，同樣求處重刑。

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