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台智光案陳重文涉貪起訴 北市社會局坦言「受議員高度關心」未簽約

台北市社會局長姚淑文表示，公托建置監視器系統一案受台北市議員陳重文高度關心，然台智光事件爆發後，社會局有疑慮，暫時未與台智光公司簽約。（台北市社會局提供）

台北市社會局長姚淑文表示，公托建置監視器系統一案受台北市議員陳重文高度關心，然台智光事件爆發後，社會局有疑慮，暫時未與台智光公司簽約。（台北市社會局提供）

2024/07/19 14:34

〔記者林承鴻／台北報導〕國民黨台北市議員陳重文施壓北市社會局施作公托監視器系統，讓台智光辦理建置案，從中圖得不法利益321萬餘元，台北地檢署今依涉犯貪污、偽造文書、業務侵占等罪起訴。台北市社會局表示，公托建置監視器系統一案確實受陳重文高度關心，然台智光事件爆發後，社會局有疑慮，暫時未與台智光公司簽約。

台北市社會局長姚淑文表示，「台北市社會局公托機構監視器系統雲端建置案」係因陸續發生托嬰中心監視影像保存不當導致兒保案件調查受阻。社會局為回應家長期待，且於托嬰中心兒保案件調查時能還原現場狀況，研議從公托機構開始建置監視器系統。

姚淑文坦言，本案確實受陳重文高度關心，社會局本於政策需求辦理，原依2011年台北市政府簽訂之「台北市光纖網路委外建設暨營運案」契約，擬委託台智光公司進行監視器系統雲端建置案工程，但台智光事件爆發後，社會局有疑慮，暫時未與台智光公司簽約。

姚淑文表示，若後續產生相關爭議也將交由司法處理，期間配合檢調調查，盼司法勿枉勿縱。她補充，衛生福利部2023年12月開始針對全國公私立托嬰中心研議雲端儲存監視影像之技術設備及運用管理，並於2024年4月26日預告修正「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」第五條之一，預計將雲端儲存影像資料入法，以利證據保全。

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