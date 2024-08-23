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    雲縣新增6處科技執法、3處固定測速照相 10/1起取締

    斗六火車站前民生路、大同路口科技執法10月1日開始取締。（記者黃淑莉攝）

    斗六火車站前民生路、大同路口科技執法10月1日開始取締。（記者黃淑莉攝）

    2024/08/23 10:06

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣警察局今（23）日指出，去年建置的6處路口多功能交通違規科技執法設備及易肇事路口新設的3處固定測速照相設備，即日起公告1個月宣導，10月1日開始執法取締，科技執法路段取締項目以超速、闖紅燈、車不禮讓行人為主，提醒用路人遵守交通號誌及禮讓行人，以免被取締。

    雲林縣警察局交通隊表示，全縣目前在執法中的科技執法路口有12處，配合中央推動各項交通安全改善，在中央經費挹注下，去年及今年分別再針對車流多、易肇事路口建置6處、4處路口多功能交通違規科技執法設備，其中去年建置的6處已完成驗收、測驗，將在10月1日開始執法。

    新執法的6處分別在，斗六火車站（民生路與大同路口）、西螺轉運站（中山路與公正路口）、古坑台3線光與路與永興路口、元長客厝國小旁縣道145線與雲172線路口、台19線北港僑美國小前、斗六鎮北路與明德北路口，其中斗六火車站、西螺轉運站著重闖紅燈及車未禮讓行人執法。

    另在土庫鎮145縣道32公里處、莿桐鄉台 1 線與中正路口、元長鄉台 19 線與雲 168 線路口等3處設置固定式測速照相設備，即日起為期一個月宣導期，同樣在10月1日開始執法取締。

    交通隊表示，依《道路交通管理處罰條例》規定，超速罰鍰為1200元至2400元，闖紅燈為1800元至5400元，未禮讓行人1200元至6000元。

    斗六火車站前民生路大同路口科技執法10月1日開始取締。（記者黃淑莉攝）

    斗六火車站前民生路大同路口科技執法10月1日開始取締。（記者黃淑莉攝）

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