遭槍殺「鴨頭」縱貫線人緣佳 檢警加快追共犯避免「報復」私了

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪縱貫線人緣佳，遭楊緯彥持雙槍狙擊身亡，檢警加快追共犯避免遭「報復」私了。（資料照）

2024/08/19 15:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕屏東南州角頭「鴨頭」陳昫豪在高雄某桌遊店外，遭35歲槍手楊緯彥狙擊身亡，專案小組不排除背後另有共犯，全面清查楊男近期接觸的人士，據了解，楊男於15日埋伏左營區桌遊店前2天，就已勘查當地地形，獨自出現槍擊地點2次，但警方仍未排除另有共犯涉案。

此外，警方也發現曾花500萬買兇打算殺掉青山宮主委黃清源，遭判刑的「威震集團」董事長吳明達，也到「鴨頭」靈堂敬酒致哀，專案人員也繃緊神經，認為「鴨頭」與「縱貫線」聞人過從甚密，為防道上火拼，不僅屏東警方加強防治，高雄警方也一一過濾槍手交往與背景，嚴防有漏網的共犯，以免先警方一步遭「報復」私了。

請繼續往下閱讀...

至於楊緯彥指「鴨頭」3年前在大社賭場，欠他50萬元賭債供詞，專案小組也積極查證真偽，尤其是欠賭債3年後殺人，也還是拿不回50萬，無法說服院檢和警方。

此外，死者「鴨頭」陳昫豪透過當鋪生意快速崛起，曾捲入南部大毒梟林孝道運毒案，與曾擔任假投資虛擬貨幣詐騙集團組長的槍手楊緯彥，在道上並非同卦之士，利益衝突性不高，幕後有無買兇人，警方始終不排除任何可能性。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法