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    首頁　>　社會

    北市幼兒園狼師毛畯珅判刑28年 勵馨強調：預防重於治療

    台北市培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅性侵多名女童一審判28年徒刑，勵馨基金會呼籲性侵害零容忍，預防重於治療，社會應共同守護兒童安全。圖為日前立法委員與勵馨共同召開記者會點出該案台北市政府缺失、修法建議與防堵不肖業者等訴求。（資料照）

    台北市培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅性侵多名女童一審判28年徒刑，勵馨基金會呼籲性侵害零容忍，預防重於治療，社會應共同守護兒童安全。圖為日前立法委員與勵馨共同召開記者會點出該案台北市政府缺失、修法建議與防堵不肖業者等訴求。（資料照）

    2024/08/16 12:01

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅性侵多名女童，今（16日）一審判決多罪合併處28年徒刑；勵馨基金會則表示，尊重判決，但仍向外界強調，性侵害零容忍，對受害童無比痛心，盼強化監視器、偵查手機電腦、落實兒童人證等制度，也要加強兒少身體自主權教育，「預防重於治療！」需社會每個人的努力，共同守護兒童安全。

    勵馨表示，感謝檢警努力，把加害人繩之以法，還被害兒童與家庭一個公道，再次呼籲對性侵害零容忍的態度，更從此案中發現，監視器畫面是檢警及法院判斷依據，教保機構應裝設監視錄影設備並上傳雲端保存；隨著數位性暴力日趨嚴重，性侵害案件更應查察加害人手機及電腦資；司法程序中，更應落實兒童證詞專家證人制度等。

    勵馨也強調，「預防重於治療」，除了制度上的缺失，更應多方著手守護孩子安全，如加強兒童身體自主權教育，從小強調尊重兒童的感受與身體自主權，讓孩子可以學習「身體感覺」、「身體界限」和「行為反應」，進而幫助兒童認識自己的身體，學會如何區辨感受及表達自我。當遇到破壞身體界限的不當行為時，比較有機會說出來求助。不僅是學校的責任，家庭與社會也應共同參與。

    並對於被害人與家庭，勵馨更呼籲應提供更積極、友善的服務，因孩子在遭受創傷後，往往需要長期的心理諮商與情感支持，才能逐漸走出陰影，但家長恐有創傷反應，應同步幫助。政府應該採取更為友善的措施，遵循CRC公約與兒少權法中的意旨，在社會福利輸送上提供專業的資源，包括心理諮商、法律援助以及經濟上等全方位支持，幫助受害兒童與家庭走過風暴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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