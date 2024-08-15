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    妙齡女跟著導航走大里山區泥濘路「刁車」 霧峰警代駕助脫困

    台中張姓女子依導航開車卻在大里山區迷航，車輪還陷入泥土中，所幸員警到場協助脫困。（記者陳建志翻攝）

    台中張姓女子依導航開車卻在大里山區迷航，車輪還陷入泥土中，所幸員警到場協助脫困。（記者陳建志翻攝）

    2024/08/15 17:09

    〔記者陳建志／台中報導〕台中1名26歲張姓女子，日前開車要到太平黃竹山區拜拜，沒想到跟著導航開，路卻越來越小，最後開到大里區竹仔坑山區，車輪還陷進產業道路的泥地裡動彈不得，只好報警求助，霧峰分局員警到場，費了九牛二虎之力終於將汽車從泥地中脫困，還代駕將車子開下山，讓民眾頻頻感謝。

    霧峰警分局仁化派出所巡佐陳恒誠、警員謝孟宏日前中午12點多，接獲1名年約26歲的張姓女子報案，指稱其從潭子開車欲前往太平區德利路的1間宮廟拜拜，因路況不熟便使用導航前往，不料導航竟一路將她指引到大里區竹仔坑山區，因走到1條僅能容納一部車寬度的產業道路上，後輪又不慎掉進泥濘的土裡動彈不得，

    兩名員警到場後，由陳恒誠巡佐協助開車催油門，謝姓警員則在後面推著車子，但無論怎麼使勁車子依然寸步不移。此時謝警員急中生智，發現旁邊工寮門前有磚塊，便將磚塊墊在車輪下，一邊催著油門一邊使勁一推，終於順利將卡住的車輪脫困。

    因產業道路路寬狹小，警方為了張女的安全起見，決定協助「代駕」將車子開下山，並指引張女正確的方向，讓張女順利的抵達目的地，平安的結束一場歷險記，張女對警方的暖心協助頻頻感謝。

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