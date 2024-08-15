端木正、李文娟涉假帳案交保 須每日跟監控中心聯繫

木可公關公司負責人李文娟150萬元交保。（資料照）

2024/08/15 11:28

〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨主席柯文哲陷入總統大選政治獻金申報不實風波，台北地檢署昨指揮調查局執行搜索、約談，檢方漏夜偵訊後，今凌晨諭令會計師端木正100萬元交保、木可公關公司負責人李文娟150萬元交保，2人均限制出境出海，檢方並命端木正與李文娟接受科技監控部分，由檢方提供手機，每日定時跟監控中心聯繫。

柯文哲陷入總統大選政治獻金「假帳」風波，先是被爆出競選經費透過多筆「授權金」方式流入木可公關公司，金額約1300萬元；後來又被質疑政治獻金申報不實，曾承辦民眾黨選舉活動的尼奧、時樂公司，日前表示沒有收到申報資料的支出款項，3筆加起來916萬元等。

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對此，北檢因考量此事攸關公眾利益，12日主動分「他」字案，交由檢肅黑金專組檢察官偵辦。

承辦檢察官唐仲慶、郭建鈺昨指揮調查局北機站，兵分7路前往木可、時樂、尼奧公司，及李文娟、戴利玲住處、端木正會計事務所等7處進行搜索、調取相關單據，並約談李文娟、端木正、戴利玲、李文宗等6人到案說明。

檢方訊後諭令端木正、李文娟交保；據悉，負責幫柯辦處理帳務的李文娟與民眾黨口徑一致，都將矛頭指向會計師所致；端木正則有自己的解釋與說法，兩人都否認犯行。

會計師端木正100萬元交保。（資料照）

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