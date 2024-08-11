2男鹿野溪溯溪出意外獲救 布農族義消驚愕：這種天氣渡河根本玩命

後來趕赴現場並報案的2人、渾身傷的周男（右一），繼續等待王男獲救。（記者劉人瑋攝）

2024/08/11 13:00

〔記者劉人瑋／台東報導〕宣稱是東部某大學的學生昨向警消報案，有2名友人到鹿野溪上游溯溪卻逾時未歸。警消出動大批人馬，到場時已有一人遭激流沖走卻幸運上岸，另一人則仍受困溪岸邊，警消著救生裝備使用拋繩橫渡激流，花了5小時救出，而同伴則陸續趕到。獲救2人是心懷愧意，但不少同伴或許是怕被公審，向警方回報姓名後慶幸「還好臉書暱稱是英文」。

幸運上岸的周男（23歲）上岸經包紮後也不支倒地，在激流中早已「噴裝」，而受困王男（25歲）卸下一身裝備亦無大礙。其實後來警消又再聽其同伴所言，2人自行上山，「看到喜歡的山就爬」，再坐上攜帶的充氣設備如「漂漂河」順流而下。在場都是當地熟知地形的布農族義消，不少人也是傑出獵人，聽到後一臉驚愕「太有創意了，但這種天氣還敢渡河根本玩命」。

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警消昨晚獲報趕赴現場即見全身傷的周男，並據現場報案的一對男女提供方位前往搜尋，二人後來表示，是見到友人上山未歸及其發送位置，才到附近溪床集合，後續又通知眾多同校友人陸續到場，其中也不乏以往為北部某名校登山社成員前來關心。

周男後來因全身是傷就地躺睡袋中，他在昏睡前向警消表示，自已與王男突見溪水暴漲，為躲避而攀上山壁，但自己仍不慎落水被沖走，「我不知道沖多久、多遠，在水中一直被沖、翻滾，有意識時已在岸邊」全身裝備都在鹿野溪中、空手上岸渾身擦傷算是十分幸運。

至於營救王男，警消本以為距離不遠、半小時後即可脫困，大批警義消著裝備強渡激流，最後打算高繞山地再下切，最後發現與王男間還有不少支流，主要河道雖河口縮減卻更是湍急，又花了快2小時才救出。若當時還以「漂漂河」逃出，義消推測「要在下游找人可能也找不到」。

警消先是身上繫繩跳入溪中並游至對岸綁繩，再供同伴涉水而過，真的十分辛苦，最後又高繞爬山壁到達王男受困點前方溪流，再以拋繩方式架繩索渡溪並將其救出，再沿山壁返回，王男幸無大礙。

其實警方需要對出事成員、團體進行了解並回報，以了解為何出現在此處並受困，但現場成員有人就直言「又不是我爬山，為什麼要我的名字？」、「不能對外透露自己姓名」，而警方也只能無奈道「這是要回報單位詢問，對整體案情更了解」。現場就有人立即慶幸道「還好我的臉書帳號是英文名字」。

身著專業設備的警義消已冒險渡溪去，無救難專業的警方和部分義消則在溪岸上留守，吹了幾小時冷風眾人已精力殆盡，當地義消也是獵人則說，自己常上山，「見到溪水變濁就回家了，更何況最近台東下午都下雨，不懂原住民祖先的智慧好歹也要看氣象報告，或問一下當地人吧！」

王男獲救。（記者劉人瑋攝）

警義消奮力渡激流。（記者劉人瑋攝）

王男獲救。（記者劉人瑋攝）

周男經包紮後也累倒睡袋中，警消任務結束需要開車離開，其同伴設法挪開他、清出車道。（記者劉人瑋攝）

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