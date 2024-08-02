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高收費夏令營 沒保險 教練無溯溪證 高中女溺斃

女高中生溯溪溺水身亡，橫山警分局請業者實地測試水深，事發處測得水深約1.5至2米。（記者廖雪茹攝）

女高中生溯溪溺水身亡，橫山警分局請業者實地測試水深，事發處測得水深約1.5至2米。（記者廖雪茹攝）

2024/08/02 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新北市十五歲今年甫升高中一年級的黃姓女學生，到新竹縣尖石鄉參加五天四夜的夏令營活動，七月卅一日卻在從事溯溪活動時捲入溪底卡在石縫中，不幸溺斃；該營隊活動要價一萬二千元，但新竹縣政府昨天稽查指出，主辦單位未依規定備查和保險，業者稱現場帶團的兩名「教練」僅一人有救生員證照，沒有溯溪證，警方將業者及兩名帶團人員送辦。

活動5天4夜 每人收1.2萬元

新竹地檢署表示，檢察官相驗判定黃姓女學生的死因為溺斃意外。針對這次憾事，兩名帶團人員及業者是否涉及過失致死罪責任，將持續釐清。

黃姓女學生的父親忍住悲痛受訪表示，當時溪水湍急混濁，業者仍照辦溯溪，兩名教練帶十五名學員下水，水深二百五十公分，質疑人員配置和救生設備明顯不足，業者便宜行事。

未備查、保險 業者3人送辦

橫山警分局調查，這個由中華民國領導智能教育發展協會所主辦的「領導智能歡樂夏令營」，由尖石鄉業者「武林帖」承辦，活動費用一萬二千元。漂漂河溯溪由徐姓教練、張姓助教指導，於錦屏溪逐一下水，黃女不慎被捲入溪底卡在石縫中，送醫仍不治。

新竹縣政府表示，發生意外的錦屏溪非縣府公告危險水域範圍。昨上午相關局處現場稽查發現，主辦的協會辦理溯溪活動未依規定備查和保險，承辦的「武林帖」業者未合法申請民宿登記、未符合農業用地使用，並涉及違章建築，都將依相關規定處分。

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