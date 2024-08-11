台東鹿野溪溯溪遇暴漲2人受困 消防局漏夜救援成功

台東鹿野溪昨晚有溯溪遊客受困，消防局派警義消進行救援。（記者黃明堂翻攝）

2024/08/11 07:44

〔記者黃明堂／台東報導〕3男1女昨天結伴到台東鹿野溪溯溪，晚間8點回程時在清水大橋段遇溪水暴漲，2人無法渡溪前進，另2人報案求助，台東消防局派遣17名警義消帶船艇及器材趕往救援。2人分別於昨晚8點半及今天凌晨1點平安脫困，均無大礙。

台東消防局表示，昨天晚間8點1分接獲民眾報案，稱一行4人在鹿野溪進行溯溪活動，其中2人回程時遇溪流暴漲無法繼續前進，需要協助。報案人年約23歲女性及23歲男性，受困2位友人為23歲及25男性。

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消防局派遣關山大隊集結水域專責隊前往，共派遣車輛5部、救生艇1艘，消防人員9名及義消8名，關山大隊副大隊長吳明育為現場指揮官，並於現場成立前進指揮站。其中一位受困者於8點半由同行民眾協助救援自行脫困至安全處，另一位受困民眾因地點位於留守點上游約2公里處需溯溪前往，期間指揮中心值勤員持續與報案人聯繫，並指示受困民眾於較安全處或往高處待救。

救援人員於8點33分到達現場，現場因溪水暴漲水勢湍急無法渡河，救災人員立即著救生裝備使用拋繩橫渡，於11點發現25歲受困男子，救援人員以橫渡方式進行救援，於11點29分接觸待救者，立即協助穿著救生裝備，並於今天凌晨1點2分以繩索確保安全返抵岸邊，經救護人員檢傷後，身體狀況良好未送醫。

台東消防局呼籲，近期天氣午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，請民眾從事登山、溯溪、戲水等活動時注意天候變化以保障自身安全。

台東鹿野溪昨晚有溯溪遊客受困，消防局派警義消進行救援。（記者黃明堂翻攝）

台東鹿野溪昨夜水流湍急，對岸河床的大石頭旁可以看受溯溪受困待援的男子。（記者黃明堂翻攝）

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