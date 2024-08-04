74歲婦人開車違規 輾過24歲護理師害右腎功能喪失

74歲婦開車輾過24歲護理師害她右腎功能喪失，新竹地院判刑6月且判賠175萬。（記者蔡彰盛攝）

2024/08/04 16:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹74歲張姓婦人開車沒有注意後方來車，竟貿然迴轉，致後方機車反應不及人車倒地，被載的24歲李姓護理師慘遭輾過，右側腎臟萎縮功能僅剩1成2，新竹地院依過失重傷罪判刑6月，民事再判賠175萬。

李姓護理師說，109年8月30日清晨7點，張婦開車沿新竹市西大路由北往南方向行駛，竟貿然迴轉，當時何男騎機車載她經過，遭張女車輛撞擊，她倒地後遭張女車輛輾壓，造成肝臟撕裂傷、右側第6至第9肋骨骨折血胸，及右腎動脈梗塞、右腎萎縮與功能下降，腎臟功能比例左腎87％，右腎12％，幾乎只靠左腎運作，於身體有重大不治之重傷害。

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李女說，事故發生她才24歲，正值青春年華，卻因張女過失行為而受重傷，更造成右腎功能幾乎喪失，往後漫長人生，僅能依靠1顆功能不全的左腎維持身體作用，且受重傷後住院治療期間長達近1個月，之後多次複診治療，迄今左腎功能仍有受損，右腎功能則幾乎喪失而無法康復，尚須終身服用抗血小板藥物，身體及精神均飽受極大痛苦，請求張女賠償250萬元精神慰撫金。法官審理後判賠175萬元。

刑事部分，法官審酌張女疏未注意相關道路交通安全規範，即貿然欲跨越分向限制線迴轉，肇致本件車禍事故，且造成李女重傷害，嚴重影響李女與家庭成員生活，損害程度甚鉅，且未能達成和解，依過失致重傷罪判刑6月。

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