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酗酒好賭父親長年被關 88節前法官准子女免扶養

為人父親卻因好賭酗酒，且長時間入監服刑未扶養兒女，南投地院准許男子的子女免除扶養父親的義務。（記者陳鳳麗攝）

為人父親卻因好賭酗酒，且長時間入監服刑未扶養兒女，南投地院准許男子的子女免除扶養父親的義務。（記者陳鳳麗攝）

2024/08/04 15:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣保外就醫的65歲受刑男，近日收到南投地院的裁決書，准予其2名子女免除扶養父親的義務，理由是該男沒有照顧扶養孩子，長期入獄更不曾關心子女，強令子女仍需負擔失責且感情疏離的父親有失公平。父親節前收到裁決書，對該男而言，堪稱悲傷的父親節禮物。

這名男子年輕就酗酒好賭，娶外籍配偶生了一對兒女，但從其小孩4、5歲起就沒有養家，其妻賺的錢不夠還得借錢養孩子。

該男不只因好賭觸犯賭博罪被判刑，且2006年還因強制性交罪被重判18年徒刑，當年被羈押，2008年入監服刑，與妻子在2013年由法院調解離婚，至今仍在服刑。

這名長期被關的男子，今年2月底因慢性阻塞性肺病併發急性呼吸衰竭送急診，至今仍要使用呼吸器，且要專人看護，而他服刑作業賺的錢只有5000多元，家中老屋目前有親戚住在裡面，沒有財產的他，醫療費用全由縣府代支付。

該男子的兩名子女至今還在幫母親還債，擔心父親要兩人扶養，向南投地院聲請免除扶養義務。而今年男子保外就醫，因生活無法自理，沒辦法到庭應訊，而由縣府社工作為其特別代理人，代理人對男子的兩名子女的免除扶養聲請沒有意見。

南投地院法官審酌這名父親在兒女未成年期間未負起照顧扶養之責，且因長期在監服刑，未曾給兒女關懷與照顧，強令兩名子女仍需負擔失責且感情疏離的父親有失公平，因此准許免除扶養義務之請求。

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