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網紅號召「夜聚」湧進共值上億元豪車 紅牌重機騎士無牌罰6500

豪車參加夜聚，警方勸導離場。（圖由民眾提供）

豪車參加夜聚，警方勸導離場。（圖由民眾提供）

2024/08/04 13:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一名網紅在網路上號召「夜聚」，高雄市前鎮區新光停車場昨（3）日深夜有上百輛豪車、重機雲集，驚動警方前往查處，由於車主沒有違規情事，大家只在現場拍照，警方勸導離開時，一名紅牌重機騎士未戴安全帽從員警面前騎過去，攔查意外他無牌駕駛，共吃上6500元罰單。

網紅昨天夜間8時至10時「夜聚」，藍寶堅尼、法拉利、保時捷等數百萬到上千萬豪車聚集，哈雷、BMW等紅牌重機共襄盛舉，上億元名車突然齊聚新光停車場，引起民眾側目，警方夜間9時接獲車聚妨害安寧報案。

警方事前並無接獲相關申請或通報，前鎮分局前鎮派出所獲報前往查處，發現約有百餘輛汽機車在停車場內車聚，未發現車輛使用高音喇叭及危險駕駛、競駛情事，經蒐證盤查後勸導離場。

警方為防制事故發生，增派警力於場內柔性勸導並協助號控，以引導場內車聚車輛迅速離去，並於23時許車聚人潮全數散去，為此網紅還在網路上「感謝所有警察同仁協助指揮交通」。

警方執勤時，25歲顏姓男子未戴安全帽，騎著紅牌重機從員警面前經過，警方上前攔查，發現他領有普通駕照卻駕駛大型重機，依道路交通管理處罰條例第22條第2項、第31條第6項舉發，分別處新臺幣6000元及500元罰鍰。

警方勸導夜聚的車主及民眾離場。（圖由民眾提供）

警方勸導夜聚的車主及民眾離場。（圖由民眾提供）

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