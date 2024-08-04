機車換完電池被擋住去路 外送員與機車騎士當街互毆

楊男（黑衣者）與經男（戴安全帽者）當街互毆。（圖擷取自社會事新聞影音）

2024/08/04 11:19

〔記者王冠仁／台北報導〕39歲經姓男子是機車外送員，他到台北街頭一處電池換電站換機車電池，換完電池後他準備離去，但當時另名楊姓機車騎士跟其朋友也在換電站附近聊天。經不滿去路被擋住，上前理論，雙方爆發口角，楊醉後氣得對經痛打一頓，經也出手反擊，兩人當街互毆。雖然事後雙方不願提告，但警方仍將兩人依違反社會秩序維護法裁處。

昨天網路上流傳一段影片，影片內容聲稱，在台北市北投區光明路附近的停車場，有外送員捲入不明糾紛慘遭毆打。

請繼續往下閱讀...

對此，轄區北投分局今天表示，此案是發生在前天深夜10時34分，當時經姓男子騎電動機車前往光明路上一處停車場外的電池換電站更換機車電池，他換完電池以後準備騎車離去，但這時卻發現有多名機車騎士都聚集在電池更換站附近聊天，擋住他去路。

經不滿，上前向對方理論，講沒兩句就與一名機車騎士推擠拉扯。這時20歲楊姓男子認為他故意找碴，氣得上前就痛毆經，經不甘示弱也回擊，兩人當街互毆。楊男友人見狀上前勸阻，同時附近民眾見到此景，也隨即報警。

轄區員警趕到現場以後，雙方已經停止互毆，同時也表明不願提告，但警方認為兩人當街為了一點小事就互毆，仍違反社會秩序維護法第87條「互相鬥毆者」，因此仍將他們依法裁處。

警方呼籲，相互鬥毆可能觸犯社會秩序維護法及刑法傷害罪，請民眾保持理性，切勿因一時衝動以身試法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法